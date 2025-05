Remo tem interesse em atacante que disputa a Série A, diz jornalista

Mesmo vivendo boa fase no Campeonato Brasileiro, o Remo pode ser ativo nesta janela de transferências do Mundial. O Leão Azul deve buscar nomes para reforçar o elenco para a sequência da temporada. Um dos alvos seria o atacante Matheus Davó, que atualmente disputa a Série A do Brasileirão pelo Mirassol-SP, segundo o jornalista Carlos Ferreira.

Davó, de 25 anos, passou pelas categorias de base do Corinthians e foi projetado no clube com grandes expectativas. Atualmente, defende o Mirassol na elite do futebol nacional, com 10 jogos e um gol marcado.

Na última temporada, o jogador atuou pelo América-MG, onde fez 16 partidas e três gols. Embora ainda não esteja no nível técnico ideal, é considerado um atleta de grande potencial.

Mais centrado, no Remo, Davó chegaria para disputar posição com Ytalo e Felipe Vizeu, por exemplo. O interesse no jogador pode significar que o clube está se preparando para a possível saída de um de seus centroavantes ou que busca apenas mais uma opção para o setor ofensivo, que, até aqui, vem tendo bom desempenho.

A expectativa é que o Remo vá ao mercado nesta janela de transferências e contrate ao menos dois ou três reforços. O time azulino vive um bom momento na competição, mas precisa manter o nível técnico do elenco para o restante da temporada, que ainda está longe de terminar.

Além de Corinthians, Mirassol e América-MG, Matheus Davó também passou por Cruzeiro-MG, Bahia-BA — onde se destacou com 40 jogos, 10 gols e quatro assistências —, São Bernardo-SP, Guarani-SP, Pafos, do Chipre, e Philadelphia Union, dos Estados Unidos.