Remo não assina manifesto por mudanças na CBF; entenda os motivos

Na segunda-feira (19), as 40 equipes participantes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro tornaram público um manifesto conjunto, no qual expressam uma série de reivindicações à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A iniciativa representa um esforço coletivo pela transformação do futebol no país e foi endossada por 38 clubes, com exceção apenas do Palmeiras e do Clube do Remo, que se manifestou sobre a posição na tarde desta quarta-feira (21).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A diretoria azulina se manifestou, sem, no entanto, entrar em detalhes sobre sua decisão, limitando-se a afirmar que acompanha atentamente os desdobramentos políticos que envolvem o esporte: "O Clube do Remo esclarece aos seus torcedores e à imprensa, de modo geral, que observa minuciosamente o atual momento do futebol brasileiro. Mudanças são indispensáveis, bem como um cenário harmonioso, garantindo a quem assumir a presidência da CBF um ambiente mais estável para que o trabalho se desenvolva. O futebol brasileiro precisa reencontrar o caminho das vitórias."

Já Leila Pereira, presidente do Palmeiras, explicou a razão pela qual o clube optou por não endossar o manifesto. "Entendo que não é hora de fazermos exigências ao novo presidente da CBF", declarou, adotando uma postura mais prudente diante das recentes mudanças na cúpula da confederação que comanda o futebol no país.

VEJA MAIS

Manifesto pede mudanças

O manifesto apresentado pelos clubes destaca, principalmente, a necessidade de reformular o modelo eleitoral da CBF, frequentemente acusado de favorecer desproporcionalmente as federações estaduais. Confira os principais temas:

Participação nas Assembleias e críticas à votação : Os clubes também exigem participação garantida em todas as Assembleias Gerais da entidade, criticando a atual estrutura de votação, que concede peso triplo aos votos das federações — fator que impulsionou a candidatura de Samir Xaud, mesmo diante do apoio majoritário dos clubes a Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista.

: Os clubes também exigem participação garantida em todas as Assembleias Gerais da entidade, criticando a atual estrutura de votação, que concede peso triplo aos votos das federações — fator que impulsionou a candidatura de Samir Xaud, mesmo diante do apoio majoritário dos clubes a Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista. Criação de liga nacional e direitos comerciais : Além disso, reivindicam o compromisso com a criação de uma liga nacional independente, nos moldes de modelos internacionais bem-sucedidos, como a Premier League, e o reconhecimento formal de que os direitos comerciais das Séries A e B pertencem às agremiações.

: Além disso, reivindicam o compromisso com a criação de uma liga nacional independente, nos moldes de modelos internacionais bem-sucedidos, como a Premier League, e o reconhecimento formal de que os direitos comerciais das Séries A e B pertencem às agremiações. Governança, arbitragem e calendário unificado : O documento também propõe mudanças na governança, com ampliação das atribuições da Comissão Nacional de Clubes, bem como a profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva e investimentos constantes em capacitação.

: O documento também propõe mudanças na governança, com ampliação das atribuições da Comissão Nacional de Clubes, bem como a profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva e investimentos constantes em capacitação. Apoio às divisões inferiores e Fair Play Financeiro: Por fim, os clubes querem que o calendário esportivo do ciclo 2026-2030 seja definido em conjunto com as entidades Libra, Liga Forte União (LFU) e a CBF, além de cobrar políticas de apoio financeiro às Séries B, C e D, ao futebol feminino e a implantação de regras claras de Fair Play Financeiro.