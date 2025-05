FPF e outras 18 federações pedem renovação na CBF e não apoiam Ednaldo Rodrigues

As federações estaduais de futebol fizeram o primeiro movimento para definir o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta quinta-feira. Um grupo de 19 entidades lançou um manifesto público, pedindo "renovação e descentralização" do futebol nacional, sem citar o nome de Ednaldo Rodrigues.

Estas 19 federações estiveram entre o grupo que apoiou de forma maciça Ednaldo na eleição realizada em março deste ano. No total, o então presidente da CBF contou com o suporte total das 27 federações estaduais do País, além de todos os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Na tarde de quinta, Ednaldo foi destituído da presidência da CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O despacho judicial definiu que Fernando Sarney, atual vice da CBF, assume como interventor, com a missão urgente de convocar novas eleições num prazo de 30 dias.

Poucas horas depois, o movimento político teve início nos bastidores, e já com seu principal resultado público, o "Manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro", subscrito por presidentes de 19 federações.

"O futebol brasileiro vive um momento decisivo. É urgente enfrentar desafios estruturais que há anos limitam o potencial do nosso futebol. Precisamos de um calendário equilibrado, arbitragem profissionalizada, gramados de qualidade, segurança nos estádios e competições fortalecidas", inicia o documento.

Os dirigentes estaduais pedem estabilidade à CBF e criticam a "estrutura excessivamente centralizada" da entidade atualmente. "É fundamental garantir estabilidade institucional à CBF. Precisamos virar a atual página de judicialização e instabilidade que há mais de uma década compromete o bom funcionamento da entidade e o avanço do futebol brasileiro. É também momento de resgatar a autonomia interna da CBF, hoje sufocada por uma estrutura excessivamente centralizada e desconectada das instâncias que compõem o ecossistema do futebol nacional."

O movimento indica que o grupo de 19 federações andará junto na busca por um candidato no próximo pleito ao falar de "renovação". "Além da estabilidade, o cenário exige uma renovação de ideias, de práticas e de lideranças, bem como a profissionalização definitiva das estruturas de gestão. A CBF precisa ser exemplo de governança, eficiência e transparência - e também precisa voltar a ser a casa de todos que constroem o futebol brasileiro, com um ambiente saudável, inspirador e descentralizado, em que cada um possa contribuir ativamente para a melhoria do esporte que constitui verdadeiro patrimônio nacional."

O documento não cita nomes, mas nos bastidores se fortalece o nome de Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense (FRF). "Assumimos o compromisso de construir uma candidatura à presidência e vice-presidências da CBF comprometida com um novo ciclo para o futebol brasileiro: mais democrático, mais integrado e mais aberto à participação de todos. Queremos uma CBF forte, querida por dentro, admirada por fora - e novamente amada por todos que fazem do futebol a alma do nosso país."