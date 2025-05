VAR: CBF divulga áudio e vídeo de gol anulado do Remo contra o Atlético-GO, pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (21), em seu site oficial, os áudios e os vídeos da análise do gol anulado do Remo na partida contra o Atlético-GO, realizada no último domingo (18), em Goiânia (GO), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante a análise, os árbitros do VAR sinalizaram ao árbitro de campo sobre uma possível falta na origem da jogada que resultou no gol do Remo. Na imagem detalhada do VAR, exibida ao árbitro Thaillan Azevedo Gomes, do Amapá, foram analisados dois lances: um do volante Daniel Cabral, do Remo, sobre um jogador do Dragão, e outro do zagueiro Reynaldo sobre o mesmo atleta do time goiano.

De acordo com as imagens, a falta marcada foi do jogador Daniel Cabral, que, segundo a análise do VAR confirmada pelo árbitro de campo, teria puxado o jogador do Atlético-GO, desequilibrando-o na jogada. Em seguida, houve um choque com o jogador Reynaldo.

O lance era muito aguardado pela diretoria azulina e pelos torcedores, já que o clube buscava entender o que realmente foi marcado na jogada. O gol anulado pela arbitragem seria o segundo do Remo, que abriria 2 a 0 no placar. No entanto, o clube paraense acabou sofrendo o gol de empate nos minutos finais da partida, o que gerou revolta por parte do presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que protestou contra a arbitragem após o término da partida.

Polêmicas extra-campo

O árbitro Thaillan Azevedo Gomes relatou em súmula que foi xingado pelo presidente do Remo e ameaçado de morte por torcedores do clube em suas redes sociais, devido à anulação do gol azulino.

A repercussão do lance levou o Remo a emitir uma nota de repúdio à arbitragem da partida. Além disso, o Departamento Jurídico do clube solicitou formalmente à CBF a suspensão de todos os profissionais que atuaram no jogo.