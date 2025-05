Série B: veja como ficou a classificação após empates de Temo e Paysandu

A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B teve fim na noite de ontem (20), com duas partidas, o Volta Redonda-RJ empatou em 1 a 1 com o Amazonas-AM, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) e o Coritiba-PR venceu o América-MG por 1 a 0. Com os resultados da rodada, o Remo perdeu uma posição, mas continua no G-4 e o Paysandu se manteve na zona de rebaixamento.

O destaque da rodada ficou com a vitória do Vila Nova-GO por 2 a 1 diante do Atlhetico-PR, além da goleada do Operário-PR pelo placar de 3 a 0 diante do Botafogo-SP.

A equipe do Remo empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa, e somou um ponto importante, que manteve o Leão Azul na zona de classificação para a Série A. Já o Paysandu, maior rival do Remo, vive um péssimo momento e segue sem vencer na competição, desta vez empatou sem gols com o Goiás no Mangueirão. Com os resultados, a classificação da Série B do Brasileiro ficou da seguinte forma:



1 - Goiás - 17 pontos

2 - Vila Nova-GO -16

3 - Remo - 16

4 - CRB - 15

5 - Operário-PR 13

6 - Chapecoense-SC - 13

7 - Cortiba - 13

8 - Avaí - 13

9 - Novorizontino-SP - 13

10 - Cuiabá - 12

11 - Ferroviária-SP - 11

12 - Atlético-GO - 11

13 - Athletico-PR - 10

14 - América-MG - 10

15 - Athletic-MG - 6

16 - Criciúma-SC - 6

17 - Volta Rdonda-RJ - 6

18 - Botafogo-SP - 5

19 - Paysandu - 4

20 - Amazonas-AM - 4



Os próximos compromissos de Leão e Papão serão no próximo final de semana. No sábado (24), o Remo recebe o Volta Redonda-RJ, às 20h30, em Belém. Já o Paysandu encara o Novorizontino-SP, no domingo (25), às 16h, na grande São Paulo (SP). As partidas terão transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.