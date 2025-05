Grêmio x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa do Brasil

Grêmio x CSA disputam hoje, terça-feira (20/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Grêmio x CSA ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa do Brasil, o CSA venceu o Boavista por 2 a 0 e goleou a Tuna por 5 a 0.

Já o Grêmio passou por duas vitórias nos pênaltis sobre o São Raimundo e o Athletic Club.

A partida de ida entre Grêmio e CSA terminou com a vitória do time alagoano por 3 a 2.

Grêmio x CSA: prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Monsalve (Cristaldo) e Amuzu (Ronald); Arezo e Braithwaite.

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Silas, Camacho e Gabriel Vieira; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x CSA

Copa do Brasil

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 20 de maio de 2025, 21h30