River Plate x Platense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/05) pelo Argentino

River Plate x Platense disputam hoje, terça-feira (20/05), pelas quartas de final da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Platense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase normal da Apertura, River Plate foi o vice-líder do Grupo B com 8 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 21 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Platense terminou em 6° lugar no mesmo grupo e acumulou 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 13 gols marcados e 11 gols sofridos.

River Plate x Platense: prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi e Facundo Colidio.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Tomás Silva; Augusto Lotti, Ronaldo Martínez, Vicente Taborda.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Platense

Campeonato Argentino

Local: Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 20 de maio de 2025, 20h30