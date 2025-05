Náutico x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa do Brasil

Náutico x São Paulo disputam hoje, terça-feira (29/04), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Náutico x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Paulo ainda não jogou na Copa do Brasil. Em seus últimos jogos, o time empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, empatou com o Botafogo por 2 a 2, venceu o Santos por 2 a 1, superou o Libertad por 2 a 0 e empatou com o Ceará por 1 a 1.

Já o Náutico goleou o Santa Cruz de Natal por 4 a 0 e venceu o Vitória por 2 a 0 durante as primeiras rodadas da Copa do Brasil.

A partida de ida entre São Paulo e Náutico terminou com a vitória do time paulista por 2 a 1.

Náutico x São Paulo: prováveis escalações

Náutico: Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio Patrick Allan; Thalissinho, Kelvin, Bruno Mezenga.

São Paulo: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Marcos Antônio, Oscar; Lucas Ferreira, Luciano (Lucca), André Silva.

FICHA TÉCNICA

Náutico x São Paulo

Copa do Brasil

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 20 de maio de 2025, 21h30