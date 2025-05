Atacante fala da titularidade e afirma que grupo está fechado na missão Série B

A fase do Remo na Série B é de orgulhar os torcedores. A equipe azulina ocupa a 3ª posição na tabela e briga na parte de cima, lutando pelo tão sonhado acesso à Série A. Um dos jogadores que vem ganhando espaço no time titular é o atacante Adailton, que era tipo um “talismã” da equipe azulina para o segundo tempo. Titular nos dois últimos jogos, o atleta comentou sobre como é estar em uma equipe que hoje é encarada como o time a ser batido na Série B.

“Desde quando cheguei, o Remo sempre teve essa desconfiança de outras regiões. O Remo tem camisa, o Remo é time grande e hoje estamos mostrando a nossa força, com bons jogadores. No início do campeonato tivemos várias dificuldades, mas a equipe conseguiu passar por isso com bons resultados, conquistamos o estadual e agora estamos colhendo os frutos que plantamos lá atrás. Sabemos da dificuldade que é a Série B, mas todos estão se esforçando, ninguém dando ‘migué’ nos treinos, em campo, nossos jogos serão mais difíceis, pois os outros clubes estão estudando a nossa equipe”, falou.

Titularidade

Muitos torcedores questionavam os motivos de Adailton não ser titular na equipe. O atacante comentou sobre o momento que vem passando, a falta de ritmo de jogo e a sequência de jogos, são algumas das situações que, ao longo da temporada, atrapalham o atleta, mas Adailton está confiante e afirmou que o seu rendimento irá crescer no decorrer da Série B.

“Sempre falei que é necessário ritmo de jogo. Essas duas partidas [como titular] tenho melhorado, contra o Vila Nova foi o primeiro jogo, a gente sente um pouco. Já contra o Atlético-GO fui bem melhor e a cada jogo meu rendimento vai além e vou poder ajudar mais a equipe. A gente treina e o ritmo de jogo é somente na partida, não tem jeito. Iniciar as partidas, ganhar, ter uma sequência, tenho certeza que o rendimento melhora”, comentou.

Atacante Adailton comemorando um dos seus gols pelo Leão Azul (Samara Miranda / Ascom Remo)

Melhor posicionamento

O atacante azulino iniciou atuando pelo Remo jogando pelos lados, mas afirmou que também pode jogar em outras posições, caso o técnico Daniel Paulista precise.

“Quando iniciei a minha carreira joguei como centroavante, quando fui jogar no Japão passei a jogar pelos lados e agora estou podendo atuar mais por dentro. Isso é adaptação, a cada jogo você vai se adaptando. Acredito que irei crescer mais no decorrer do campeonato, é continuar trabalhando nos treinos e ajudar em campo”, disse.

Quem é melhor jogador do Remo?

Adailton falou da importância do grupo, de como a equipe está unida em conquistar a meta que é o acesso à Série A. para ele, essa família que é o Remo, reflete o que o Remo vem mostrando em campo nesta Série B.

“Temos bons jogadores, nossa equipe é uma que, se você trocar o time, não teremos muita diferença, pois todos que estão aqui, tem capacidade de estar em campo. O ambiente é muito bom, sem vaidade, todos trabalhando legal. Temos um grupo e sem isso não ganharíamos nada e isso é o nosso melhor jogador”, finalizou.

Adailton, de 34 anos, chegou ao Remo no início da temporada e ganhou o torcedor com gols e com entrega dentro de campo. Com a camisa do Leão Azul o atacante entrou em campo 22 vezes, marcou cinco gols e deu quatro assistências.