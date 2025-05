Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para o jogo contra o Volta Redonda; veja os valores

Invicto, o Remo recebe o Volta Redonda-RJ no próximo sábado (24), no estádio Mangueirão, em duelo válido pela nona rodada da Série B. A partida marca o reencontro das equipes desde a disputa no quadrangular de acesso da Série C em 2024. Embalado, o Leão Azul quer lotar o estádio e, na última terça-feira (20), iniciou a venda de ingressos, com promoções para os setores A e B.

Conforme as informações divulgadas pelo clube, para o duelo contra o Voltaço, os dois lados do estádio Mangueirão serão abertos aos torcedores. Para o lado A, os ingressos para a arquibancada custam R$ 40; para o B, R$ 30. Já as cadeiras estão sendo vendidas por R$ 80 e R$ 60, respectivamente. Esses valores são válidos até a próxima quinta-feira (22).

Após essa data, os preços passam a ser de R$ 50 e R$ 40 para as arquibancadas dos setores A e B, respectivamente, enquanto as cadeiras custarão R$ 100 e R$ 80.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém, ou por meio do site IngressoSA.

Vale destacar que estudantes têm direito à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência possuem acesso à gratuidade.

Cenário

Remo e Volta Redonda se reencontram após mais de oito meses desde a disputa no quadrangular de acesso da Série C de 2024. Na época, as equipes empataram nos dois duelos. O Leão Azul conseguiu o acesso, assim como o Voltaço, que foi o campeão da disputa.

Agora, na Série B, o time azulino vive um momento muito diferente do adversário. A equipe paraense está invicta e ocupa a terceira colocação na tabela, enquanto o clube carioca amarga a 17ª posição.

Agenda

A partida entre Remo e Volta Redonda ocorre às 18h do próximo sábado (24), no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.