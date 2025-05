Em recuperação após sangramento no cérebro, Jaderson só deve voltar a jogar em julho, diz jornalista

O volante Jaderson, do Remo, recebeu alta no último sábado (17), após dez dias internado por conta de um sangramento no cérebro, consequência de um choque de cabeça com o zagueiro Novillo, do Paysandu, durante o primeiro jogo da decisão do Parazão, no dia 7 de maio. Com isso, o jogador entrou em uma nova fase do tratamento para poder retornar às atividades em campo. Segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o atleta só deve voltar a jogar em julho.

Oficialmente, o Remo ainda não divulgou mais detalhes sobre o tempo de recuperação do jogador, nem cravou uma data para seu retorno. Por enquanto, o volante segue sendo acompanhado de perto pelo departamento médico do Leão Azul, chefiado pelo Dr. Jean Klay.

Na última terça-feira (20), o Remo divulgou um vídeo nas redes sociais em que Jaderson aparece nas dependências do clube. Nas imagens, é possível ver o jogador cumprimentando funcionários e colegas de trabalho, além de conversar com o treinador Daniel Paulista.

Jaderson teve um hematoma subdural, sangramento entre o crânio e o cérebro, geralmente causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo. Esse tipo de problema pode comprimir o cérebro, aumentar a pressão intracraniana e causar sintomas como dor de cabeça, confusão e, em casos mais graves, até coma.

A condição foi ocasionada após o choque de cabeça entre o jogador e o zagueiro bicolor Novillo, no jogo de ida da final do Parazão. Na ocasião, o atleta azulino desmaiou e foi retirado de campo de ambulância, direto para o hospital, onde ficou internado por 10 dias, sendo sete na (Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Jaderson tem 26 anos e é um dos principais jogadores do elenco azulino, sendo um grande desfalque para o meio-campo e o setor ofensivo do time. Desde o ano passado no Leão Azul, o jogador tem sido um coringa no esquema tático do Remo, além de ser o xodó da torcida azulina.