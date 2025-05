Hoje, Papão em jogo que tende a ser protocolar

Será o 30º jogo do Paysandu na temporada e o 38º do Bahia. A diferença é que o Bahia tem um elenco grande o bastante para revezar jogadores e evitar maiores desgastes. O Papão, com um grupo reduzido, sofre as consequências da sobrecarga de jogos e viagens, numa maratona que vai até domingo, no duelo com o Novorizontino. Depois, finalmente, haverá tempo para recuperação física e mental.

Hoje, na Copa do Brasil, os dois times fazem um jogo que tende a ser protocolar. Uma partida que, se pudessem, prefeririam evitar. Mas o que pode parecer mero cumprimento de tabela também pode se tornar redenção emocional, técnica e financeira para o Papão. Se não der para ter confiança, não custa nada ter esperança.

Régis, os gols valeram, sim

Um gol anulado na estreia, contra o Amazonas, e outro contra o Atlético Goianiense. A arbitragem só validou o gol que ele marcou contra o Vila Nova, mas os outros dois valeram, sim — ao menos para efeito de confiança e de laços com a torcida. Régis em estado de graça! Ele só precisou de 36 minutos em campo para balançar a rede três vezes e mostrar o quanto pode ser útil.

Ao entrar em forma, Régis deve ditar o ritmo do time azulino. Se mantiver a ascensão, estará fadado a se tornar ídolo. Vejamos...!

BAIXINHAS

Se o time do Paysandu é o penúltimo da Série B, a torcida é G4. O Papão tem a quarta maior média de público pagante do campeonato, com 13.193 ingressos vendidos por jogo. Uma média que cabe na Curuzu, para onde o clube planeja retornar. O próximo jogo em Belém, contra o Criciúma, ainda deve ser no Mangueirão.

A torcida do Remo está no topo da Série B. O Leão Azul lidera o campeonato nas arquibancadas, com média de 19.613 pagantes por jogo, e é o 13º no ranking geral — à frente de sete clubes da Série A: Vitória, Fortaleza, Sport, Botafogo, Juventude, Mirassol e Bragantino.

No ranking de renda, o Leão Azul é o primeiro da Série B, com R$ 2,8 milhões (lucro de R$ 1,6 milhão), e o Papão é o terceiro, com R$ 1,3 milhão (lucro de R$ 635 mil). No ranking por estados, o Pará lidera a Série B, com 131 mil ingressos vendidos nos jogos de Remo e Paysandu em Belém. Todos esses dados de público e renda da Série B foram levantados pelo site Senhor Gol, com base nos relatórios oficiais da CBF.

O jogo Remo x Volta Redonda será mesmo no sábado, mas às 18h. O Leão Azul tentou a transferência para domingo à tarde, mas conseguiu apenas ajuste no horário. A rodada dá ao Remo a perspectiva de reassumir a liderança da Série B — desde que vença e seja beneficiado pelos resultados de Goiás x Ferroviária e Vila Nova x Cuiabá.

Se Luizinho Lopes alterar o time do Paysandu hoje, será para reforçar a marcação. Isso pode significar a saída de Nicolas ou Benítez para a entrada de Bryan Borges na esquerda e o aproveitamento de PK como terceiro zagueiro. Estão fora: Novillo, Delvalle, Martínez, Marlon, Dudu Vieira, Borasi, além de Kelvin e Edinho.

Matheus Davó, atacante do Mirassol (Série A), seria alvo do Remo para a próxima janela de transferências. Se a informação for confirmada, será animadora quanto ao nível dos investimentos do Leão Azul. Matheus Davó é um atacante de 25 anos, projetado pelo Corinthians com grandes expectativas. Ainda não está no nível imaginado, mas é um jogador de grande potencial.

Jaderson entra em nova etapa da recuperação e só deve voltar a jogar em julho. Para o jogo do próximo sábado, contra o Volta Redonda, o time não terá o lateral Marcelinho (entra Kadu) e ainda não poderá contar com Janderson e Alan Rodríguez.