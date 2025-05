Leão já fez um terço em um quinto

Disputado um quinto do campeonato (sete rodadas), o Remo já conquistou um terço da pontuação almejada (45) para o compromisso mínimo de descartar a hipótese de rebaixamento. Claro que a meta passa a ser o acesso, mas, ao atingir a pontuação de segurança, o time ganha mais autoridade na missão de subir.

O Remo empolga na performance e nos resultados. Além de ser o único invicto no campeonato, tem a defesa menos vazada (4 gols) e está entre os ataques mais produtivos. Jogadores e técnico estão tomados por paparicos. Precisam ter sabedoria para controlar o ego e transformar o carinho da torcida em energia positiva. O Atlético Goianiense, próximo adversário, está pressionado e passando por uma troca de técnico. Bons indícios para o Leão!

Missão de Frontini

Carlos Frontini tem muito o que fazer para colocar o Paysandu nos eixos. Contratar é só uma das tarefas, mas, para a torcida, é o que interessa. O mau começo na Série B é um complicador nos argumentos para atrair e convencer atletas bem cotados no mercado.

No dia 10 de julho será aberta a próxima janela de transferências, que irá até 2 de setembro. Dispensar alguns e contratar jogadores seriam providências urgentes, não fosse a questão da janela. Mas Frontini já está em ação, nos contatos preliminares. O futuro do Papão na Série B vai depender muito do upgrade a ser executado em breve no elenco. Enquanto isso, Luizinho Lopes se vira com o que tem e, no domingo, encara o líder Goiás no Mangueirão.

BAIXINHAS

Com ingressos a preços populares, a partir de 10 reais (para mulheres), o Paysandu chama a torcida para uma grande mobilização, domingo, no Mangueirão. A ideia é transmitir confiança aos atletas e dar ao time um incentivo acima do normal, por uma vitória redentora sobre o Goiás.

Quem diria!? Na saída de Rodrigo Santana, o Remo tentou contratar Cláudio Tencati, que preferiu o Atlético Goianiense. Às vésperas do confronto entre as equipes, Daniel Paulista é festejado no Leão Azul, enquanto Tencati está demitido. O Atlético está em transição de comando.

O atacante William Pottker, suspenso, é desfalque no Atlético Goianiense para o confronto com o Remo. Mas o goleiro Vladimir e o atacante Marcelinho estão voltando ao time rubro-negro, que faz uma campanha mediana e está mudando de técnico.

Pedro Rocha está sendo avaliado como o melhor jogador das sete primeiras rodadas da Série B. O atacante azulino está no radar de clubes e empresários para a próxima janela, mas tem multa rescisória em torno de R$ 30 milhões. Seguramente, a maior da história do futebol paraense.

Yeferson Quintana soma-se aos problemas clínicos do Paysandu, no time que já tinha Martinez, Novillo, Borasi, Delvalle e Marlon. Menos mal que o experiente zagueiro Maurício Antônio já está apto e estreou causando boa impressão. Luizinho Lopes encara novo desafio para formar o time, agora na obstinação de vencer o Goiás.

Ontem a coluna cobrou; ontem mesmo, Marcelo Rangel rasgou elogios ao trabalho de Daniel Crizel, que disse ser um treinador de goleiros muito qualificado e ótima pessoa. “Em cada dez treinadores de goleiros dos grandes clubes, você acha um do nível do Crizel”, disse Marcelo Rangel, lembrando que “o homem já trabalhou até na seleção brasileira de base, no Grêmio, no Vasco...”

Atletas e comissão técnica do Goiás evitam o assunto, mas a todo momento são provocados a falar do jogo de domingo como oportunidade de revanche pela perda da Copa Verde para o Paysandu. Isso tem muito a ver com as posições dos dois times, em extremos na tabela. Essa ideia já existiu no Vila Nova, também contra o Papão, e não funcionou.