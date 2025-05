Leão: além do título, a honra e a realidade

O Remo quitou o primeiro débito com a torcida ao conquistar o acesso à Série B. Quitou o segundo com a conquista do título estadual, com todas as honras, por uma decisão muito valorizada pelo rival. Foi também um teste muito valioso para o time, que ainda está em construção e evidenciou suas deficiências. Campeão sem ilusão, com clareza da realidade.

Em alta pelos resultados, o Remo tem larga margem para crescimento. As correções e aprimoramentos são o desafio de Daniel Paulista para potencializar ainda mais o time. Afinal, o título estadual já rendeu a festa que poderia render, e amanhã o time já enfrenta o Vila Nova pela Série B, às 19 horas, no Mangueirão, em duelo de campeões estaduais. Casa cheia, certamente.

Uma invencibilidade caiu e a outra tornou-se exclusiva

A derrota para o Paysandu encerrou uma série gloriosa de nove jogos do Leão Azul. A invencibilidade geral caiu, mas, na Série B, com a derrota do Cuiabá para o Operário, o Remo passou a ser o único invicto. Grande honra num campeonato tão difícil.

O jogo contra o Vila Nova, amanhã, será apenas o 7º de 38. O Leão está muito bem posicionado e pode avançar à vice-liderança, se vencer; mas a estrada é longa e tortuosa. Essa boa campanha e o título paraense produzem confiança, mas também tornam o time azulino cada dia mais estudado pelos adversários. Para seguir em alta, o Remo precisa continuar evoluindo em todos os aspectos, tal como os adversários. O nível de dificuldade do campeonato vai aumentar a cada rodada.

BAIXINHAS

O Paysandu perdeu o título, mas saiu fortalecido dos dois Re-Pas. Time muito guerreiro, com claro potencial para reação à medida que for recuperando a plenitude física dos atletas. Amanhã ainda será jornada de superação, em BH. Desfalques: Martinez, Novillo, Delvalle, Borasi e Matheus Vargas.

No Remo, Giovanni Pavani está suspenso; Klaus, Sávio, Janderson, Régis e Jaderson estão sob cuidados médicos. Régis, com dores lombares, tem alguma chance de ser aproveitado. Camutanga, Alvariño, Pedro Costa, Dodô, PH e Gabryel Martins estão de sobreaviso.

As bilheterias dos dois Re-Pas renderam R$ 1 milhão ao Remo e R$ 800 mil ao Paysandu. Renda líquida! Foram vendidos 71.154 ingressos — 37.359 pelo Leão e 33.795 pelo Papão. Além desses números, duas lindíssimas festas que encantaram o país.

Números grandiosos para um evento local assim, só onde sobra paixão. O país tem mesmo que aplaudir! Inclusive pela interação das duas torcidas rivais, dividindo o estádio e promovendo uma energia contagiante, além do espetáculo dos mosaicos. Show também nas cerimônias pré e pós-jogo. Fechamento apoteótico para o campeonato.

Rossi, um gigante! O atacante se superou bravamente, venceu as dores e foi peça fundamental nos dois Re-Pas. Atleta inspirador, com sua entrega às causas do clube. É o jogador mais caro do futebol paraense — e tem feito por merecer.

Carlo Ancelotti pode não levar o Brasil ao hexa mundial, mas produzirá uma influência grandiosa nos técnicos do futebol brasileiro, principalmente nos mais defasados e dispostos a evoluir. Além disso, jogadores virão do exterior sob as ordens de alguém maior que eles. Antes, era o inverso.

Carlos Frontini, novo executivo de futebol do Paysandu, foi jogador do Remo em 2010. Passagem muito rápida e improdutiva pelo Leão: apenas três jogos e nenhum gol. Como executivo, está credenciado pelo bom trabalho no Vila Nova, seu último clube como atleta.