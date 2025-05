Hoje, o Re-Pa das escritas

Tabu! O Paysandu não perde um Re-Pa desde março de 2023. Foram nove jogos nesses dois anos, com quatro vitórias do Papão (2 x 1, 1 x 0, 1 x 0, 2 x 0) e cinco empates (0 x 0, 0 x 0, 1 x 1, 1 x 1, 1 x 1). Mas o Leão Azul entra em campo defendendo sua invencibilidade na temporada. O time azulino não perde há oito jogos, todos na “era” Daniel Paulista, enquanto o time bicolor atravessa uma sequência de nove partidas sem vencer.

O Re-Pa das escritas abre hoje, às 21 horas, a decisão do Campeonato Paraense de 2025. A mística do clássico alimenta nos bicolores a esperança de agigantamento e glória. Ao mesmo tempo, a má fase do time bicolor e a ótima fase do rival causam grande apreensão aos torcedores do Papão — tanto quanto elevam o entusiasmo dos azulinos. Essas nuances, tão expressivas para um jogo decisivo, garantem um jogão, em legítimo clima de Re-Pa.

Título seria inédito para todos no Leão

Time do Remo no último título estadual, em 2022: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Pingo, Erick Flores; Bruno Alves, Brenner e Ronald. Outros nomes: Paulinho Curuá, Marco Antônio, Tiago Mafra, Wendel Lomar, Everton Sena, Renan Castro, Soares, Lailson, Whelton... Não resta ninguém daquele elenco no clube. Se o Remo for campeão no domingo, o título será inédito para todos os atletas com a camisa azul-marinho.

No Paysandu, sete jogadores podem ser bicampeões: Matheus Nogueira, Edílson, Kelvyn, Luan Freitas, Nicolas, Leandro Vilela e Bryan Borges. O Papão manteve, para 2025, uma base do time vitorioso de 2024 e já faturou o título da Copa Verde, mas vive seu inferno astral, com baixo rendimento e um terrível jejum de nove jogos sem vitória alguma.

BAIXINHAS

Antidoping na decisão do Parazão. A iniciativa foi do Remo, por estar em condições físicas claramente superiores e pelo que os dois jogos devem exigir de esforço dos atletas. Jogadores de ambos os lados estão bem orientados sobre o que podem e o que não podem consumir, seja em medicamentos ou estimulantes.

Nos paparicos da torcida azulina aos seus atletas, tratamento de exceção para Felipe Vizeu. De fato, nos contatos com a bola ele não vem acertando. Está mesmo destoante. Mas, por cumprir função tática relevante, está bem conceituado nas avaliações de Daniel Paulista. Sob cuidados médicos, Vizeu pode ficar fora do clássico de hoje. Ytalo é a alternativa.

Rossi joga ou não joga hoje? Pela importância do atleta, o Paysandu faz sigilo sobre a informação. Rossi é o único paraense entre os titulares de ambos os times. Outro seria o azulino Kadu, que está fora por causa de uma lesão e do programa de fortalecimento muscular a que está submetido.

O azulino Reynaldo e o bicolor Nicolas foram colegas no Goiás em 2022. Hoje, terão confronto direto no Re-Pa. São dois atletas que se destacam no jogo aéreo e também simbolizam o astral de cada clube: Reynaldo em alta, e Nicolas em baixa cotação pelas últimas atuações.

Remo e Paysandu não ficarão devendo jogos na Série B por conta da pausa para a decisão estadual. O Leão Azul voltará a jogar na 7ª rodada, no dia 14 (quarta-feira), contra o Vila Nova, em Belém. Na mesma noite, o Paysandu enfrentará o América, em Belo Horizonte.

Casamento no Re-Pa! Hoje, os telões e o sistema de som do Mangueirão vão exibir material da Central da COP, que associa o futebol ao clima para tratar, de forma descomplicada, das mudanças climáticas. Também haverá dois estandes no estádio — um para cada torcida —, com álbum de figurinhas e especialistas explicando o que é a COP.

A Central da COP é um braço do Observatório do Clima, um organismo internacional ligado à ONU para a causa ambiental. A ação no Re-Pa se dá pelo fato de a próxima COP ocorrer em Belém e por o futebol ter uma capacidade inestimável de comunicação com as massas, inclusive em temas nada populares como a ecologia.