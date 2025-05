Leão: protestar, lamentar ou curtir?

Mesmo com 16 pontos conquistados em 24 disputados (66,3% de aproveitamento), o Remo tem motivo para se queixar da sorte, pelas duas vitórias que escaparam no último minuto. Com uma delas — contra a Ferroviária, em Araraquara, ou contra o Atlético, em Goiânia — o Leão seria o líder da Série B. É o terceiro colocado, a apenas um pontinho do líder, seguindo como único invicto entre os 60 clubes das Séries A, B e C.

Mais que protestar contra o erro da arbitragem na anulação do gol do Régis, mais que lamentar o prejuízo, os azulinos precisam curtir a ótima campanha, capitalizar a própria indignação e acreditar, a cada dia, mais no potencial do time, que deve evoluir de jogo para jogo nos diversos aspectos. Afinal, a estrada é longa e cheia de perigos. Próximo obstáculo: o Volta Redonda, em Belém, no próximo fim de semana.

Bicolores na missão de menor pressão

O Paysandu tem chance de eliminar o Bahia e faturar os R$ 3,6 milhões da quarta fase da Copa do Brasil? Sim, tem — na condição de zebra. Claro que a vaga está nas mãos do Bahia, e por isso mesmo o Papão terá a missão de menor pressão em seus próximos jogos. O grande compromisso é com a dignidade, tanto no resultado quanto na performance.

Um bom jogo contra o Bahia elevaria o crédito do time para a reação na Série B, assim como um vexame causaria estragos. Isso significa que o jogo de amanhã, em Salvador — mesmo sendo pela Copa do Brasil — pode ter efeito direto no futuro do clube na Série B, onde ainda não venceu. E a próxima cartada do Papão para quebrar o jejum será no domingo, no interior de São Paulo, contra o Novorizontino.

BAIXINHAS

Dos 22 jogos de Adailton pelo Remo, só um foi integral. Ele atuou do início ao fim na derrota para o Cametá (1 x 0), mero cumprimento de tabela. Adailton jogou 62 minutos contra o Vila Nova e 75 contra o Atlético Goianiense. Isso mostra quanto ele está evoluindo na resistência.

Maurício Antônio vem se firmando muito bem na zaga do Paysandu. Uma chegada providencial, diante da frequência de lesões que já afetaram Quintana, Novillo e Martinez. Além de passar confiança, Maurício Antônio contribui também com sua liderança neste período crítico do time.

Marcelinho está “voando” no Remo. Como está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será substituído por Kadu contra o Volta Redonda. Felipe Vizeu e Luan Martins são os dois atletas pendurados para as próximas rodadas.

O fato de o futuro presidente da CBF ser roraimense serve, ao menos, para abrir perspectivas quanto à Copa Verde. Se for fiel à realidade que tanto conhece, Samir Xaud terá sensibilidade para tratar a competição com a seriedade que jamais teve na Confederação Brasileira de Futebol.

Pelo menos neste início de campeonato, Pedro Rocha vai alimentando nos azulinos a esperança de conquista da artilharia da Série B. Com cinco gols, lidera a disputa. O segundo, Carlão, da Ferroviária, com quatro gols, está na iminência de se transferir para o São Paulo.

Robilota, em 1971, com quatro gols, e Dadinho, em 1984, com seis, foram os dois atletas do Remo a conquistar a artilharia da 2ª divisão nacional. Em 2003, Valdomiro foi superado por Wagner Lopes (Palmeiras) na última rodada.

Também foram artilheiros do Campeonato Brasileiro: Paulo César (Tuna), em 1985; Michel (São Raimundo de Santarém); e os bicolores Cacaio, em 1991; Bruno Rangel, em 2010; e Bergson, em 2018. No cômputo geral, ninguém marcou mais que Ageu Sabiá: 48 gols por Tuna, Remo, Paysandu e Tiradentes. Pedro Rocha colocará seu nome nessa galeria? Eis a questão!

Coluna dedicada à memória do radialista Agripino Furtado, que por cinco décadas foi setorista do Paysandu, sempre com muita dignidade. “Agripa” faleceu na última sexta-feira.