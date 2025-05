Criticado pela torcida, Giovanni pede para deixar o Paysandu

A crise no Paysandu ganhou mais um capítulo após a eliminação na Copa do Brasil nesta quarta-feira (21). O meia Giovanni comunicou oficialmente ao clube que está de saída. O jogador notificou a diretoria na noite anterior ao jogo contra o Bahia, afirmando que já tem uma situação encaminhada com outra equipe, ainda não revelada.

“Giovanni ontem à noite notificou que tinha uma situação pra ele, avisando que não ia mais continuar. A gente entende, é um direito de cada um”, confirmou o técnico Luizinho Lopes.

Apesar da saída repentina, Giovanni viajou com o grupo para Salvador e ficou à disposição na partida, mas não entrou em campo.

“Hoje ele estava conosco porque é um atleta que, apesar de não ter tido uma sequência muito grande como titular, nunca foi indisciplinado. Mas já estava acordado que vai sair”, completou Luizinho.

Contratado no início da temporada, Giovanni nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. Disputou 23 jogos e marcou apenas dois gols. O rendimento abaixo das expectativas fez com que o meia fosse alvo frequente de críticas da torcida bicolor.

A saída acontece próximo à janela de transferências, que tem movimentado o elenco alviceleste. Luizinho Lopes destacou que é preciso saber lidar com esse tipo de situação.

“Do mesmo jeito que buscamos jogadores em outros clubes, outros clubes procuram nossos jogadores também. Temos que saber lidar. Ele tem o direito de ouvir outro clube”, disse.

O Paysandu volta agora todas as atenções para a Série B, onde precisa, mais do que nunca, reforçar o elenco e reagir. O próximo compromisso é no próximo domingo, diante do Novorizontino, fora de casa, pela 9ª rodada. O Papão ainda busca a sua primeira vitória na competição.