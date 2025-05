Do ápice à crise: a queda vertiginosa do Paysandu após a semi do Parazão

No dia 1º de abril, não era mentira: o Paysandu vivia um momento vibrante na temporada. Venceu o Águia de Marabá por 3 a 1, no Mangueirão, e avançou à final do Campeonato Paraense com moral. O time estava embalado — vinha de boas atuações, empolgava a torcida, atropelava adversários na Copa Verde e sonhava alto para a Série B, que começaria dali a poucos dias.

Mas o que parecia o início de uma temporada de afirmação se transformou rapidamente num calvário. Três dias após o triunfo sobre o Águia, o Papão estreou na Série B com derrota em casa para o Athletico Paranaense, por 2 a 1, e desde então, a confiança virou desconfiança, os gritos da fiel deram lugar aos lamentos e o time não conseguiu mais se reencontrar.

O roteiro da derrocada bicolor é cruel: em 14 jogos, apenas uma vitória, sobre o maior rival, Remo, na finalíssima do Parazão — um 1 a 0 que não valeu de nada, já que o Leão havia vencido o jogo de ida por 3 a 2 e levou o título nos pênaltis.

Antes disso, o Paysandu até celebrou a conquista da Copa Verde, a quinta da sua história, após empates com o Goiás — 0 a 0 na ida, 1 a 1 na volta — e vitória nos pênaltis. Mas nem o troféu foi suficiente para interromper a sequência de más atuações e o jejum de vitórias que só iria se estender.

Depois do título regional, vieram os tropeços em série e um clima fúnebre. Empates insossos, derrotas doloridas e, por fim, a eliminação na Copa do Brasil, após duas derrotas para o Bahia — 1 a 0 na Curuzu e um pesado 4 a 0 em Salvador na última quarta-feira (21).

Para piorar a situação, a sequência frenética de jogos desgastou o curto plantel bicolor. Atualmente, são 10 atletas no Departamento Médico e mais dois que pediram para deixar o clube, o volante Espinoza e o meia Giovanni.

Para o próximo jogo de domingo (25), diante do Novorizontino, em São Paulo, o técnico Luizinho Lopes não sabe se terá disponível, além dos 11 titulares, cinco jogadores para completar banco de reservas. A situação é crítica.

Confira a sequência que transformou euforia em desespero:

04/04 - Paysandu 1 x 2 Athletico Paranaense (Série B)

09/04 - Paysandu 0 x 0 Goiás (final da Copa Verde - ida)

12/04 - Vila Nova 1 x 0 Paysandu (Série B)

16/04 - Paysandu 0 x 2 Chapecoense (Série B)

19/04 - Operário 0 x 0 Paysandu (Série B)

23/04 - Goiás 1 x 1 Paysandu (final da Copa Verde - volta; Papão campeão nos pênaltis)

27/04 - Paysandu 1 x 1 CRB (Série B)

30/04 - Paysandu 0 x 1 Bahia (Copa do Brasil - ida)

03/05 - Volta Redonda 1 x 0 Paysandu (Série B)

07/05 - Paysandu 2 x 3 Remo (final do Parazão - ida)

11/05 - Remo 0 x 1 Paysandu (final do Parazão - volta; título ficou com o Remo)

14/05 - América-MG 2 x 2 Paysandu (Série B)

18/05 - Paysandu 0 x 0 Goiás (Série B)

21/05 - Bahia 4 x 0 Paysandu (Copa do Brasil - volta; eliminação)