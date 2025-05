Paysandu anuncia contratação de volante que ainda não jogou em 2025

O Paysandu confirmou nesta quinta-feira (22) a contratação do volante Ronaldo Henrique, de 33 anos. O jogador, que estava no Avaí desde 2024, já está em Belém, realizou exames médicos e iniciou os treinamentos com o elenco na Curuzu. O vínculo vai até o fim de 2025, informou o clube.

Formado nas categorias de base do Sport, Ronaldo fez mais de 250 partidas pelo clube pernambucano, onde atuou durante 15 anos. Pelo Leão da Ilha, conquistou quatro títulos estaduais e uma Copa do Nordeste. Passou brevemente pelo futebol árabe e estava desde o ano passado no clube catarinense.

Em 2024, o volante foi campeão catarinense com o Avaí, onde fez 33 jogos no ano. Na atual temporada, porém, sequer entrou em campo e vinha treinando em separado desde o início do ano, após ser afastado do elenco principal. Fora dos planos para 2025, Ronaldo entrou com uma ação trabalhista pedindo a rescisão unilateral do contrato por falta de pagamento.

Na ação, o jogador cobra dois meses de salários e direitos de imagem atrasados, além de auxílio-moradia e depósitos do FGTS não realizados entre fevereiro e março deste ano. O Avaí informou, por meio da assessoria, que o "assunto está no jurídico" e não vai se manifestar.

Ronaldo aguarda agora a abertura da janela de transferências, no dia 2 de junho, para ser regularizado e poder estrear pelo Paysandu, que vive momento delicado na Série B. O clube ocupa a vice-lanterna e lida com uma grave crise de lesões: são 10 atletas no departamento médico e dois que pediram para sair do clube.

O técnico Luizinho Lopes, após a goleada de 4 a 0 sofrida para o Bahia na última quarta-feira (21), revelou que conta com apenas 16 jogadores à disposição e não sabe se conseguirá sequer formar o banco de reservas na partida de domingo, contra o Novorizontino, em São Paulo.