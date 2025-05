Com Neymar, Santos perde do CRB nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil

A segunda passagem de Neymar pelo Santos continua sem sucesso. Nesta quinta-feira, o craque voltou a campo após lesão, entrou aos 21 minutos da etapa final, mas não conseguiu ajudar a equipe, que perdeu para o CRB nos pênaltis, por 5 a 4, após empate sem gols no tempo normal. Com isso, o time santista acabou eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo, na Vila Belmiro, os times empataram por 1 a 1.

O Santos começou com a iniciativa e centralizou suas jogadas pela esquerda, com Souza. O lateral fez duas finalizações, além de uma bom cruzamento nos primeiros cinco minutos.

A pressão santista permaneceu, mas não incomodou o goleiro Matheus Albino. O time paulista tinha a posse de bola, mas não conseguia finalizar. O CRB se fechou em seu campo na expectativa do adversário diminuir o ritmo. E foi o que aconteceu. Aos 17 minutos, Matheus Ribeiro acertou um chute forte, mas Brazão fez bela defesa.

A resposta do Santos veio na jogada seguinte. Barreal, livre, chutou, mas viu Matheus Albino fazer grande defesa. Se o jogo não era um primor de técnica, tinha ritmo e a disputa pela bola era intensa. Aos 23, Barreal de novo parou em Matheus Albino.

Aos 31 minutos, um momento de apreensão após um choque de cabeça entre Léo Godoy e Breno Herculano. O lateral-direito do Santos precisou de atendimento médico, mas se recuperou e continuou na partida.

Os minutos finais foram do CRB. Aos 40, Douglas Baggio abriu espaço, mas chutou por cima do travessão. Aos 41, Danielzinho só não abriu o placar porque o 'paredão' Brazão apareceu mais uma vez intransponível.

O segundo tempo começou com a expectativa da presença de Neymar em campo, mas o CRB, logo a um minuto, não se incomodou e Douglas Baggio quase abriu o placar. O Santos parece 'atordoado' e só vê o adversário tocar a bola.

Aos dez minutos, Gabriel Brazão surgiu muito bem mais uma vez, ao defender finalização de Meritão. Aos 11, o goleiro do Santos volta a fazer boa defesa, desta vez em chute de Thiaguinho.

Mas a partir dos 21 minutos o time do Santos ganhou uma motivação a mais com a entrada de Neymar. No primeiro toque na bola, o craque achou Thaciano, que obrigou Matheus Albino a fazer grande defesa. O goleiro alagoano fez mais duas grandes defesas.

Depois de um período de 'apagão' ao ver a entrada de Neymar, o CRB voltou ao jogo, mas continuou sem conseguir superar Brazão. O jogo fica aberto com as equipes se revezando no ataque. Aos 40, Mikael, a três passos do gol, bateu de canela e perdeu a melhor chance do jogo.

O ritmo do jogo foi frenético no final, apesar da chuva insistente. Aos 42, foi a vez de Neymar ter a chance de gol, mas Matheus Albino voltou a fazer grande defesa. O goleiro do CRB ainda fez mais uma bela defesa no último lance do tempo normal.

A decisão da vaga nas oitavas de final foi decidida nos pênaltis e prometia ser disputada porque Brazão e Matheus Albino foram os melhores em campo.

Pelo CRB, Meritão, Matheus Ribeiro, Segovia, Henri, Weverton marcaram. Brazão defendeu chute de Fernando Henrique. No Santos, Neymar, Tomás Rincón, Tiquinho Soares, Gabriel Bontempo marcaram, mas Guilherme chutou fora e Matheus Albino defendeu cobrança de Zé Ivaldo.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 (5) X 0 (4)SANTOS

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Meritão, Gegê (Lucas Kallyel) e Danielzinho (Fernando Henrique); Thiaguinho (Rafinha), Douglas Baggio (Vinícius Nunes) e Breno Herculano (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca.

SANTOS - Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (João Basso); Tomás Rincón, Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Neymar); Barreal (Thaciano), Guilherme e Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cléber Xavier.

CARTÕES AMARELOS - Souza, Lucas Kallyel e Zé Ivaldo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).