Remo e Volta Redonda se enfrentam em duelo entre o melhor e o pior ataque da Série B; veja números

Remo e Volta Redonda-RJ se reencontram no próximo sábado (24), no Mangueirão, em duelo válido pela nona rodada da Série B do Brasileirão. As equipes vivem situações completamente diferentes no campeonato, e será um confronto entre um dos melhores ataques e o pior da competição.

Terceiro colocado na tabela, o Remo soma 11 gols marcados no campeonato até o momento, sendo cinco deles do artilheiro Pedro Rocha. Ao lado do Leão Azul, apenas Avaí-SC, Cuiabá-MT e Athletico-PR marcaram a mesma quantidade de gols na competição.

Enquanto isso, o Volta Redonda, que amarga a 17ª colocação da tabela, marcou apenas três gols em oito rodadas e sofreu seis, um a mais que o Remo. Com isso, o clube tem o ataque menos efetivo da disputa.

Campeão da Série C de 2024, o Voltaço ainda não se encontrou na Segundona. A equipe tem apenas uma vitória no campeonato, conquistada contra o Paysandu, na sexta rodada. Além disso, o clube carioca acumula três empates.

Assim, o Volta Redonda busca surpreender o Leão Azul para voltar para casa com pontos preciosos, que podem tirá-lo da zona de rebaixamento.

Contudo, a tarefa não será fácil. O Leão Azul vive uma excelente fase na disputa. O time azulino ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro e é o único invicto na competição. Aliado a isso, o Remo tem 100% de aproveitamento em casa: foram quatro jogos e quatro vitórias até o momento. Fora de casa, a equipe comandada por Daniel Paulista tem mantido a estabilidade e empatado os duelos.

Ao todo, o Remo soma 15 pontos. A expectativa é de Mangueirão lotado. Assim, com o apoio da torcida, a equipe vai em busca de mais um triunfo para tentar assumir a liderança do campeonato.

A partida entre Remo e Volta Redonda ocorre no próximo sábado (24), às 18h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+.