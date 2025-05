Torcida do Remo planeja mosaico para a partida contra o Volta Redonda-RJ, pela Série B

A previsão é de casa cheia no Mangueirão neste sábado (24), quando o Remo enfrenta o Volta Redonda-RJ, pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão, às 18h. Para embalar o time azulino, que pode alcançar a liderança em caso de vitória, a torcida planeja uma grande festa, com direito a um mosaico.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Por meio das redes sociais, uma das torcidas organizadas do Remo divulgou detalhes da homenagem. Está prevista a realização de um mosaico de placas, similar aos que o Fenômeno Azul confeccionou durante a Série C de 2024. As partes do desenho serão distribuídas corretamente nas arquibancadas e levantadas na entrada dos jogadores, permanecendo até o fim dos hinos nacional e do Pará.

VEJA MAIS

O mosaico, que já se tornou marca das grandes partidas do Remo na temporada, fez falta na final do Campeonato Paraense, quando o Time de Periçá se sagrou campeão diante do Paysandu, seu maior rival. Na ocasião, a comissão de festa de uma torcida organizada do clube afirmou que houve “erros na execução do projeto”, devido à “falta de componentes na montagem dos mosaicos e falhas na comunicação interna”.

Leão no topo da tabela

No momento, o Remo é o terceiro colocado na Série B do Brasileirão, com 16 pontos conquistados em oito partidas. O clube azulino sonha com a liderança, que pode se concretizar em caso de vitória sobre o Volta Redonda-RJ. O time remista é o único invicto nas três primeiras divisões do Campeonato Brasileiro.

A partida entre Remo e Volta Redonda ocorre no próximo sábado (24), às 18h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+