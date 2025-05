Técnico do Remo descarta favoritismo diante do Volta Redonda: 'Trabalhamos com normalidade'

A boa fase do Remo vem sendo observada de perto por adversários e analistas da bola. Ao lado do Londrina, que disputa a Série C, o Remo é o único time invicto nas três principais séries do futebol brasileiro. Neste sábado (24), às 18 horas, o time volta a Belém para enfrentar o Volta Redonda, pela 9ª rodada da Série B, em um duelo que pode colocar o Leão Azul no topo da classificação.

Para chegar lá, o Remo precisa vencer em casa e torcer por tropeços do líder Goiás e do vice, o Vila Nova. Diante da torcida, o time do técnico Daniel Paulista encara um adversário que vem numa crescente para sair da zona de rebaixamento e, por isso, segundo ele, precisa de máxima atenção. "Não será fácil. O Volta Redonda vem crescendo de produção nos últimos jogos. Conquistou cinco pontos dos últimos nove. Merecem todo respeito. Por conta disso, temos que ter intensidade e jogar com força, dentro do nosso modelo para ter condições de buscar mais uma vitória", disse o técnico em entrevista coletiva nesta sexta-feira (23).

Paulista fez questão de lembrar que o jogo será diante da torcida, um fator a mais que tem ajudado bastante na pressão imposta aos adversários. A dobradinha entre gramado e arquibancada tem sido crucial para manter uma campanha arrasadora nos jogos em Belém, que somam quatro vitórias em quatro jogos, com seis gols marcados e nenhum sofrido.

"Estamos fazendo a cartilha correta na competição. É isso mesmo .Quem quer atingir objetivos, não pode negociar aproveitamento em casa. É o que temos conseguido aqui, com uma conexão boa com o torcedor. Não é qualquer equipe que joga com uma torcida dessa, que dá o gás em momentos difíceis. O futebol não vive só de boa atuação em 90 minutos. Existem oscilações e o torcedor ajuda nisso, pois eles mudam a chave rápido, respondem na partida.; É o que esperamos para amanhã", diz.

Hoje o Remo é o terceiro colocado, com 16 pontos, enquanto o Voltaço vem na 17ª, com seis. A diferença de 10 pontos, segundo ele, não é sinônimo de favoritismo, mas sim de preocupação, haja vista que todos os times da Série B miram o topo e, para chegar lá, precisam tirar os ocupantes.

"Quando você frequenta e anda entre os melhores, você naturalmente chama mais atenção dos adversários, da mídia, e passa a ser mais visado, respeitado nas partidas. Na série B, a questão da invencibilidade, nós trabalhamos com normalidade. Encaramos cada jogo como decisivo e assim vamos para o volta redonda. Os mesmos três pontos do início estão valendo agora, então vamos nos dedicar a buscá-los", conclui.