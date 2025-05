Foco exclusivo na Série B pode ajudar o Paysandu a conquistar primeira vitória, acredita Vilela

Depois de uma semana longe de casa e da dura goleada sofrida para o Bahia, por 4 a 0, que resultou na eliminação da Copa do Brasil, o Paysandu concentra suas últimas forças para tentar conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, única competição que restou ao clube. O desafio será neste domingo (25), às 16h, contra o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 9ª rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Papão chega pressionado, ocupando a vice-lanterna e com um departamento médico cheio, 10 atletas sem possibilidade de jogo. O cenário, segundo o volante Leandro Vilela, é reflexo da maratona de jogos e viagens.

“A situação é complicada que estamos sofrendo. Eu acredito muito que é pela função dos inúmeros jogos, pouco tempo de descanso, muitas viagens que a gente tem nesse pouco tempo de recuperação. Estamos praticamente há dois meses jogando a cada dois ou três dias”, lamentou o jogador, após o treinamento realizado nesta sexta-feira (23), no CT do Mirassol, no interior paulista.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Novorizontino x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pela Série B]]

A lista de desfalques é extensa. Joaquín Novillo segue em protocolo de concussão; os laterais Edílson, Bryan Borges e Kevyn, além dos atacantes Borasi, Marlon, Delvalle e Edinho, estão entregues ao departamento médico. No meio de campo, Dudu Vieira e Ramon Martínez também são baixas, sendo que o primeiro está em final de tratamento, treinou com o grupo e pode aparecer no jogo.

Eliminado da Copa do Brasil, o Paysandu terá agora foco total na Série B, o que, para o Vilela, pode ajudar na recuperação física e emocional do elenco.

“Confesso que a gente sempre tentava mudar a chave para as competições, mas a situação que a gente se encontra na Série B mexe com nosso interior, com nosso psicológico. É uma situação muito incômoda. Então seria mentira da minha parte se eu não pensasse só na Série B agora. Pelo fato da gente poder reunir não só os nossos pensamentos, mas nossa condição física só pra Série B, isso pode ser algo importante pra nós nesse momento”, analisou, acreditando que o Papão pode sair vitorioso domingo.

“Acredito e confio muito que a gente pode sair daqui com os 3 pontos. Não vai ser fácil, é uma equipe que joga junto há muito tempo, entrosada, mas que também vem de uma sequência, está com desgaste”, disse.