Com apoio da torcida, Remo pega o Volta Redonda de olho na liderança da Série B

Chegou a hora de mais uma vez o Remo mostrar sua força em casa, ao lado do seu torcedor. Neste sábado (24), o Leão azul pega a equipe do Volta redonda-RJ, às 18h, no Mangueirão, em Belém, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em um confronto inédito nesta Divisão e com objetivos opostos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Remo encara o Volta Redonda em uma posição privilegiada em comparação a do rival carioca. O Leão briga pela liderança da Série B, possui atualmente 16 pontos, está invicto, não sofreu gols em casa e terá o apoio do seu torcedor, diante de um Voltaço na zona de rebaixamento, tendo um dos menores investimentos da Segunda Divisão.

Fazer valer o favoritismo

A equipe azulina chega para a partida como a favorita, mas o favoritismo não entra em campo e, diante do Voltaço, o Remo precisa fazer o que o torcedor espera, que é vencer e fazer o Fenômeno Azul voltar feliz para suas residências, caso contrário, o Remo corre o risco de deixar o G-4.

Técnico Daniel Paulista terá apenas um desfalque (Raul Martins/Remo)

Desfalque

Para esse jogo, o técnico do Remo, Daniel Paulista, não terá o lateral-direito Marcelinho, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-GO e irá cumprir a “automática” diante do Volta Redonda. Para o seu lugar, o comandante azulino tem a opção do jovem Kadu, cria das categorias de base do Leão.

VEJA MAIS

Equilíbrio

O confronto marca o primeiro encontro de Remo x Volta Redonda na Série B. Os dois clubes só tinham se enfrentado na Série C, nas temporadas 2019, 2022, 2023 e 2024 com a equilíbrio nos jogos, com duas vitórias para cada e três empates. No asno passado, os dois clubes estiveram no mesmo grupo do quadrangular decisivo da Terceirona e os dois conquistaram o tão sonhado acesso, após dois empates na fase final.

As duas equipes decidiram vagas pelo acesso no ano passado (Igor Mota / O Liberal)

Pode valer a liderança

O jogo para o Remo pode valer a liderança da Série B. Para que o Leão Azul conquiste a ponta da classificação na 9ª rodada, será preciso vencer o Volta Redonda e torcer por tropeços de Goiás (atual líder) e do Vila Nova (vice-líder).

Voltaço

Pelo lado do Volta Redonda, sair da zona da degola é o foco do time. Na última rodada a equipe empatou em casa em 1 a 1 com o Amazonas-AM, com gol nos acréscimos e “aliviou” a barra do técnico Rogério Corrêa. O comandante do Voltaço sabe da força da torcida do Remo, já que vestiu a camisa azulina quando era zagueiro, além de ter atuando também pelo Paysandu. O técnico da equipe aurinegra vai pra cima do Remo e quer sair de Belém com 3 pontos na bagagem e se livrar do Z-4.

“Será um jogo difícil, complicado, no qual enfrentaremos uma equipe que ainda é a única invicta na competição e jogará sob seus domínios, onde a torcida vai lotar o estádio. Porém, estamos acostumados a jogar lá; enfrentamos eles na Série C por dois anos seguidos. Sabemos das dificuldades e também das nossas qualidades. Vamos para lá buscar os três pontos, pois é muito importante sair da zona de rebaixamento e nos aproximarmos do segundo pelotão da competição, que já tem 10 pontos. Faremos um jogo sólido e buscaremos a vitória”, disse em entrevista ao site Futebol Interior.

FICHA TÉCNICA

Local: Mangueirão

Data: 24.05.2025

Horário: 18h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Raynaldo, Klaus e Sávio; Alvariño, Caio Vinícius, Pedro Castro e Pavani; Adailton e Pedro Rocha. Técnico: Daniel Paulista.

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Sanchez; Lucas Adell, Pierre, Robinho e Raí; Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.