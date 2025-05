Casa cheia! Remo atualiza números de ingressos vendidos para jogo contra o Volta Redonda

O Remo terá mais um compromisso em Belém na Série B e o apoio do seu torcedor não irá faltar. Para o jogo contra o Volta Redonda-RJ, neste sábado (24), às 18h, no Mangueirão, mais de 20 mil ingressos já tinham sido comercializados.

A expectativa de mais uma vez o Remo levar um bom público ao estádio nesta Série B vai se concretizar. O clube azulino confirmou em suas redes sociais, que mais de 20 mil pessoas já estão garantidas para acompanhar o Leão Azul em mais um jogo na Série B, dessa vez diante do Volta Redonda.

O Remo é o segundo colocado no ranking de média de público na Série B do Brasileirão em 2025. O Leão possui uma média de 19.613 torcedores por jogo, ficando atrás apenas do Coritiba-PR, que tem uma média de 20.125 por partida.

Uma grande festa é esperada para esse jogo diante do Volta Redonda e até um mosaico será feito nas arquibancadas do Olímpico do Pará. Os ingressos promocionais já encerraram as vendas na última quinta-feira (22), porém, os bilhetes continuam sendo comercializados nos valores de R$50 arquibancada lado A e R$40 lado B, além de R$100 a cadeira do lado A e R$80 no setor B.

Remo x Volta redonda duelam pela 9ª rodada da Série B, neste sábado (24), às 18h, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.