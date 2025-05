Vídeo: Novo volante do Paysandu já foi 'citado' por Toni Kroos em gafe de programa; relembre

O Paysandu anunciou, na noite da última quinta-feira (22), a contratação do volante Ronaldo Henrique. O jogador estava no Avaí-SC, mas ainda não atuou nesta temporada. Com o anúncio, uma gafe cometida por um programa esportivo de Recife voltou a ser assunto. Na ocasião, em 2023, a transmissão afirmou que o atleta havia sido citado pelo ídolo do Real Madrid e da seleção alemã, Toni Kroos, como uma promessa para a posição.

No programa, o apresentador Carlos Eduardo da Silva, conhecido como Vibrante, da TV Tribuna, citou uma entrevista em que o alemão teria elogiado Ronaldo Henrique, que então atuava pelo Sport-PE, clube onde iniciou a carreira.

O problema é que o vídeo da entrevista do ex-jogador havia sido editado para parecer que ele falava sobre Ronaldo Henrique e toda a equipe do programa acreditou que a declaração fosse verdadeira. Naturalmente, a gafe viralizou nas redes sociais e gerou muitas reações. Agora, o caso voltou a circular com a chegada do jogador ao clube paraense.

Ronaldo é a primeira contratação do Papão para a sequência da temporada. O jogador chega com a missão de ajudar o time a se recuperar na Série B. Segundo o Paysandu, o volante já está treinando com o elenco bicolor.

Pelo Leão da Ilha, Ronaldo conquistou quatro títulos estaduais e uma Copa do Nordeste, ganhando projeção nacional. Passou brevemente pelo futebol árabe e, desde o ano passado, estava no Avaí, onde foi campeão catarinense, disputou 33 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Contudo, neste ano, o volante ainda não entrou em campo oficialmente. Ronaldo Henrique entrou com uma ação trabalhista pedindo a rescisão unilateral do contrato por falta de pagamento. A cobrança seria referente a dois meses de salário, direitos de imagem, auxílio-moradia e aos depósitos de FGTS, de fevereiro de 2024 a março de 2025.