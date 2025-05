Campeão com o Paysandu, lateral pode reencontrar o Papão no domingo pela Série B

O Paysandu terá pela frente o Novorizontino-SP, neste do domingo (25), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP), em jogo válido pela 9 º rodada da Série B do Brasileiro. O Papão tenta a sua primeira vitória na competição diante do um Novorizontino, que quer alcançar a parte de cima da tabela da Segundona. Nesta partida, o Paysandu irá reencontrar um jogador que foi campeão com o clube em 2022.

Novorizontino e Paysandu se enfrentaram duas vezes na temporada passada, com uma vitória do clube paulista e um empate. A equipe paulista possui no elenco um velho conhecido do torcedor do Papão. O lateral-esquerdo Patrick Brey, de 27 anos, teve uma passagem por uma temporada vestindo a camisa do Papão em 2022.

Brey antes de entrar em campo pelo Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Patrick Brey, que possui dupla nacionalidade (brasileira e alemã), fez 41 partidas pelo Papão e deu duas assistências. O jogador chegou à Curuzu por empréstimo junto ao Tristesina, da Itália. No início, eram apenas 6 meses de contrato com a equipe paraense, porém, com seu desempenho em campo, o jogador caiu nos braços do torcedor bicolor e teve o vínculo renovado por mais alguns meses e ficou para conquistar a Copa Verde 2022, em Goiânia (GO), contra o Vila Nova-GO, nas cobranças de pênaltis.

Patrick Brey foi campeão pelo clube bicolor (John Wesley / Paysandu)

Após saída do Paysandu, depois de ter tentado um acordo para permanecer, Patrick Brey foi para o Água Santa-SP, jogar o Campeonato Paulista e em seguida se transferiu para o Botafogo-SP, para jogar a Série B. Em Ribeirão Preto, o lateral permaneceu por duas temporadas até acertar com o Novorizontino neste ano, onde já participou de 18 jogos e deu duas assistências.

Patrick Brey acumula passagens por alguns times na carreira, como Vila Nova-GO, Goiânia-GO, Tupi-MG, Cruzeiro-MG, Coritiba-PR, além de Ferroviária-SP, CSA-AL e Triestina (ITA). Novorizontino x Paysandu duelam no domingo (25), às 16h, na cidade de Novo Horizonte (SP) e a partida terá transmissão lance a lace pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.