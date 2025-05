Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa

O Mundial de Clubes da Fifa em 2025 pode contar com a presença de Cristiano Ronaldo. A informação foi confirmada pelo próprio presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante uma live com o influenciador iShowSpeed. Segundo Infantino, existem discussões envolvendo clubes interessados em contar com o craque português no torneio, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Durante a transmissão ao vivo, o dirigente não escondeu o entusiasmo com a possibilidade e chegou até a fazer um convite informal aos clubes. “E Ronaldo pode jogar por um dos times na Copa do Mundo de Clubes. Sim, Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes. Então, se algum clube estiver assistindo (à live) e tiver interesse em contratar Cristiano Ronaldo... Quem sabe? Ainda faltam algumas semanas, vai ser divertido”, disse Infantino.

Atualmente com 40 anos, Cristiano Ronaldo segue vinculado ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, com contrato válido até 30 de junho de 2025. No entanto, o cenário pode mudar. Há especulações de que o português estaria analisando propostas e poderia, inclusive, defender outra equipe no Mundial.

A imprensa árabe relata que o Al-Nassr tenta segurar seu principal astro a todo custo. O clube teria feito uma proposta de renovação que inclui cerca de 200 milhões de euros por temporada (equivalente a R$ 1,28 bilhão) e até uma fatia das ações da equipe. Já o jornal espanhol Marca divulgou que o clube prepara uma oferta de R$ 96 milhões mensais para manter o atacante.

No Brasil, o nome de Cristiano Ronaldo chegou a ser ventilado em clubes como Palmeiras e Botafogo, mas as possibilidades foram descartadas rapidamente. A especulação não passou de rumor e não houve nenhuma proposta oficial.