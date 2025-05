Leão, com ou sem deslumbramento?

Título estadual, ótima campanha na Série B, chuva de elogios... Tentação ao deslumbramento, fogueira de egos e o consequente risco da perda de rumo, como tantas vezes já vimos tanto no Leão como no Papão. Mas esse elenco do Remo tem sua autodefesa, que só precisa ser mantida ativada.

A maioria dos azulinos já vivenciou sucessos até maiores no futebol. Isso gera proteção contra os perigos do deslumbramento e soberba. A hora é de serenidade e responsabilidade, especialmente em jogo como o de amanhã, em que o adversário (Volta Redonda) está tão mal cotado pelo mau começo no campeonato.

Luizinho, culpado ou inocente?

Numa sucessão de maus resultados no futebol, num clube de massa, alguém tem que pagar a conta. Pelos erros no planejamento, o executivo Felipe Albuquerque perdeu o emprego. Mas isso não aliviou a barra de Luizinho Lopes, muito cobrado nos debates de torcedores. Afinal, o técnico bicolor é culpado ou inocente?

Luizinho tem feito malabarismo com um elenco insuficiente e muito desgastado. Assim mesmo, nos 23 jogos em três meses e meio, tem como crédito o título da Copa Verde e uma decisão absolutamente equilibrada com o Remo, em 43,4% de aproveitamento (7 vitórias, 9 empates, 7 derrotas). Qualquer julgamento do trabalho de LL só será justo quando o time estiver recuperado fisicamente, talvez a partir do jogo contra o Criciúma, depois da primeira semana livre para regeneração fisiológica e arejamento mental dos atletas. Por enquanto, é injusto culpá-lo. Ele está se virando como pode com o que tem, nas condições que encontrou, de um planejamento equivocado.

BAIXINHAS

* O fato de o Paysandu chegar ao 31° jogo na temporada com apenas 16 jogadores prontos e disponíveis já explica a conjuntura. A sucessão de lesões confirma o grau de desgaste. O Papão contratou mal, em quantidade insuficiente e ainda perdeu o pouco tempo que tinha para pré-temporada pelo título insignificante da tal Supercopa do Pará. Nada mais óbvio!

* Hoje, em Goiânia, Goiás x Ferroviária às 21:35. Ao Remo convém empate ou vitória do time paulista para a perspectiva de liderança da Série B, desde que o Leão vença o Volta Redonda amanhã. Assim, os azulinos ainda torceriam na segunda-feira por empate ou vitória do Cuiabá sobre o Vila Nova, em Cuiabá.

* Giovanni deixou o Paysandu depois de 23 jogos, dois gols e veemente reprovação da torcida. Como fez apenas seis jogos na Série B, saiu em condições de jogar outro clube da Série B, no caso o CRB. Outra hipótese é o Náutico. Se for para o CRB, será adversário do Papão dia 29 de agosto em Maceió.

* Janela intermediária de inscrições de atletas na CBF nos primeiros dez dias de junho. Haverá outra de 10 de julho a 2 de setembro. Remo e Paysandu estão ativos no mercado por contratações. O Papão vai contratar meio time e o Leão busca dois atacantes.

* O Remo busca um velocista que faça o mesmo papel de Janderson pela direita e mais homem de área. Gabryel Martins deve ser emprestado e há incerteza também quanto à permanência de Ytalo. Independente disso, serão fechadas as duas contratações.

* Volante Ronaldo Henrique, 31 anos, anunciado ontem pelo Paysandu, fez o seu último jogo oficial em novembro, pelo Avaí. Ele e quem mais chegar já poderá jogar no dia 6, contra o Cuiabá. Ronaldo Henrique foi do Sport Recife, Ponte Preta, Criciúma e Avaí.

* Serie D vai ter Águia x Trem do Amapá, amanhã, 17 horas, em Marabá. A Tuna só vai jogar na terça-feira, no Acre, contra o Independência. Na tabela de classificação a Tuna é líder e o Águia é o quarto do Grupo A. Classificam-se quatro times de cada grupo para a segunda fase.