Presidente da FIFA nega interesse em cartão azul em jogos: 'Isso nem é assunto'

O cartão azul no futebol foi uma possibilidade levantada por algumas instituições para punir jogadores por jogo antidesportivo durante uma partida. No entanto, a ideia não agrada ao presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino. Em entrevista ao canal de TV britânico Sky, o dirigente foi incisivo ao dizer que a FIFA não considerava implementar essa ideia nos jogos chancelados pela organização.

"Cartões azuis? Isso nem é assunto. A FIFA opõe-se por completo. Querem um título? Cartão vermelho aos cartões azuis. Nem pensar, não há hipótese", enfatizou o presidente.

A ideia do cartão azul foi formulada pela International Football Association Board (IFAB). No jogo, os jogadores que fossem flagrados em simulações de faltas, faltas de antijogo ou em demonstrações de desrespeito ao árbitro seriam removidos por 10 minutos. Caso o atleta recebesse dois cartões azuis ou um amarelo seguido de um azul, ele seria expulso da partida com um cartão vermelho.

A proposta da IFAB não inclui o sistema para partidas de nível mundial, como a Copa do Mundo, mas competições como Copa da Inglaterra, Women's FA Cup na Inglaterra e até mesmo a Champions League poderiam ter o novo sistema.

Contudo, no que depender da FIFA, a ideia não vai para frente. Vale destacar que na IFAB, a FIFA possui quatro dos oito votos. Os outros são distribuídos entre as nações britânicas. Gianni Infantino ainda frisou que a instituição está aberta a propostas de mudanças, mas afirmou que vai "proteger o jogo" e a "tradição".

"Estamos sempre abertos a propostas, mas depois de alguma análise também temos de proteger o jogo, a sua essência e tradição. Nada de cartão azul", finalizou o presidente da FIFA.