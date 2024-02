Futebol vai introduzir cartão azul para punir comportamento antidesportivo; veja como funciona

O futebol profissional pode estar prestes a adotar uma nova medida de punição: o cartão azul. Segundo o jornal inglês The Telegraph, a International Football Association Board (Ifab) planeja introduzir essa novidade para lidar com lances antidesportivos durante as partidas.

veja mais

Como funciona o cartão azul no futebol?

O funcionamento do cartão azul seria simples: jogadores flagrados em simulações, faltas de antijogo ou demonstrando desrespeito ao árbitro seriam temporariamente removidos do campo por um período de dez minutos. Caso um jogador receba dois cartões azuis, ou um amarelo seguido de um azul, ele seria automaticamente expulso da partida com um cartão vermelho.

Essa seria a primeira adição ao sistema de cartões desde a introdução dos cartões amarelos e vermelhos na Copa do Mundo de 1970, no México. Inicialmente, a implementação dos cartões azuis não incluirá competições de alto nível, como a Copa do Mundo, mas torneios como a Copa da Inglaterra, a Women's FA Cup na Inglaterra e até mesmo a Champions League da temporada 2024-2025 podem começar a testar essa nova medida em breve.

Quando começa a ser usado o cartão azul?

Os detalhes e protocolos completos para a introdução do cartão azul serão anunciados pela Ifab nesta sexta-feira, com uma decisão final sobre sua aprovação prevista para o congresso anual da entidade em março. Os testes práticos devem ter início já durante o verão europeu.