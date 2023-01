Entidade que determina regras do futebol discute mudança no controle do tempo em evento

A International Football Association Board (IFAB), entidade responsável por regulamentar as regras do futebol mundial, se reuniu na manhã da última quarta-feira (18) para discutir algumas mudanças no esporte.

Em sua reunião anual de negócios, que ocorreu no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, foram debatidos diversos temas, como as mudanças já ocorridas na temporada de 2022/2023, que começou em julho do ano passado, e novas propostas, como medidas para aumentar o tempo efetivamente jogado nas partidas, evitando o desperdício.

Presidida pelo chefe executivo da associação inglesa de futebol, Mark Bullingham, a discussão teve como propostas a implementação do relógio parado, quando a marcação do tempo é interrompida quando o jogo está parado, além de outras ideias.

Segundo o jornal The Guardian, o tempo efetivamente jogado sofreu uma redução nesta temporada da Premier League, servindo de elemento para a discussão no encontro.

Outras ligas europeias também tiveram o mesmo problema, resultando em um aprofundamento da discussão a respeito do tema. Um controle mais rigoroso do tempo perdido e uma mudança nos acréscimos cedidos pelos árbitros também são possíveis soluções.

