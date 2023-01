Justiça Desportiva suspende início do Campeonato Mineiro; entenda

A Justiça Desportiva, por meio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), determinou a suspensão do Campeonato Mineiro, marcado para começar no dia 21 de janeiro. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (13) e ocorreu devido a um imbróglio entre Ipatinga e Betim, clubes que disputaram o Módulo II do Estadual no ano passado.

O processo acontece depois que o Betim acionou, em setembro do ano passado, o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) alegando que o Ipatinga falsificou a assinatura da carteira de trabalho de todos os atletas que disputaram o Módulo II do Campeonato Mineiro. De acordo com a denúncia, a falsificação ocorreu para que houvesse tempo hábil para inscrição dos jogadores na competição.

Ao final do torneio, o Ipatinga garantiu o acesso à elite, e o Betim ficou apenas um ponto atrás do adversário.