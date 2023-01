Polícia Civil de São Paulo investiga tentativa de manipulação de resultados na Copinha 2023: veja

Um caso de tentativa de manipulação de resultados na Copa São Paulo de Futebol Júnior está na mira das autoridades. Um atleta da equipe do Zumbi, de Alagoas, recebeu uma proposta de R$ 3 mil para "jogar algumas bolas para escanteio durante o jogo" e resolveu denunciar a oferta para a Federação Paulista de Futebol (FPF) e Polícia Civil. A polícia paulista já se debruça sobre o caso, que pode ter desdobramentos graves no andamento da Copinha. Os times envolvidos foram Ferroviária e Zumbi, pela segunda rodada da primeira fase da competição. De acordo com o denunciante, um apostador identificado como Diego Rodrigues entrou em contato com o atleta, através de um aplicativo de mensagens e ofereceu uma quantia em dinheiro para que o time alagoano concedesse seis escanteios no primeiro tempo e outros cinco na etapa final, todos em favor da Ferroviária.

Neste caso, o número de escanteios em uma partida influencia nos ganhos dos apostadores nos sites de aposta esportiva. Além de escanteios, placar da partida, número de cartões, faltas, entre outros, são elementos que podem ser marcados individualmente. Ao tomar conhecimento pelo atleta, o presidente do Zumbi procurou a Federação Paulista de Futebol e repassou a informação para a Polícia Civil. O placar da partida foi de 1 a 0 para o Zumbi, com gol de Kauâ, aos 47 minutos do segundo tempo, levando a equipe à classificação para a próxima fase da Copinha. Na fase seguinte, o time alagoano foi eliminado pelo Sport Recife.

Veja abaixo a conversa entre apostador e jogador:

Apostador: Você tem salário aí no Zumbi?

Jogador do Zumbi: Não. Por quê?

Apostador: Eu achei que você recebia ajuda de custo, algo do tipo. E como está a sua situação financeira neste momento? A família e tudo mais?

Jogador do Zumbi: Rapaz, está meio balançada.

Apostador: Está a fim de ganhar uma grana já amanhã?

Jogador do Zumbi: Rapaz, precisa fazer o quê?

Apostador: Não vai ser prejudicial para você, isso eu garanto. É somente jogar algumas bolas para escanteio durante o jogo. Apenas isso. Como a sua função é defender, não tem problema algum. Mas isso tem que ficar entre nós.

Jogador do Zumbi: Quantas bolas? E o meu retorno?

Apostador: R$ 3 mil no pix. Ajuda para início? Durante a partida, quanto mais escanteio tiver é melhor. E outra, se você fechar por aqui mesmo comigo. Porque eu sei que você é titular e tem mais dois jogos para fazer. Garanto que com uns R$ 8 mil você volta para casa, mas para isso tem que ficar só entre a gente.

Jogador do Zumbi: Ok, vou pensar.

Apostador: Para amanhã, vamos fechar? R$ 3 mil. Somente para escanteio, não vai ser nada além disso. Por isso já temos que firmar para amanhã não ter erro, daí você manda o pix de quem vai receber para você.

Ante o exposto, a Polícia Civil já identificou e solicitou a quebra dos sigilos telefônico e bancário do suposto apostador, que deverá prestar depoimento sobre as acusações. Além deste, outros jogos da competição são monitorados pelas autoridades.

Nota da Federação Paulista de Futebol

A Federação Paulista de Futebol recebeu na semana passada denúncia de possível tentativa de manipulação de resultado em uma partida da Copa São Paulo de Futebol Jr. 2023 e imediatamente acionou a Polícia Civil, que iniciou apuração do caso.

A FPF reforça que trabalha ativamente para combater a manipulação de resultados e outros crimes. Por meio do Comitê de Integridade, criado em 2015, a FPF atua na prevenção e investigação das denúncias de manipulação, assédio, abusos, doping, racismo, dentre outros.

Em 2022, após realização de concorrência, a FPF passou a contar com os serviços prestados pela StatsPerform, empresa que possui expertise internacional e que atua no monitoramento de movimentos suspeitos nos mercados de apostas.

Alertas recebidos pela StatsPerform e quaisquer denúncias são apuradas pelo Comitê de Integridade e encaminhadas para as autoridades públicas competentes, como a Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) e o Ministério Público Estadual.

A FPF possui ainda acordo de cooperação firmado em 2020 com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance), principal organização de integridade no esporte, por meio do qual fora estabelecido o fortalecimento de uma estrutura de cooperação com intercâmbio de informações, para conhecimento e melhores práticas.

Nota do Zumbi

O Zumbi Esporte Clube representa o maior símbolo de resistência contra à escravidão no Brasil. Os nossos ancestrais buscavam dias melhores para o povo negro, livre da opressão e submissão a um sistema injusto e desumano.

Esses valores são passados para os atletas das categorias de base e profissional, para que sejam guerreiros, disciplinados e resistentes, não apenas nos campos, mas para todo a vida, o Zumbi tem a responsabilidade de formar pessoas com caráter, dignidade e moralidade.

Sobre o assédio sofrido por nosso atleta não compactuamos por isso formalizamos a denúncia, a Polícia Civil do Estado de São Paulo apura os fatos e tomará as devidas providências.

Por fim, expressamos nossa gratidão a Federação Paulista de Futebol – FPF pela recepção e a todos os torcedores antigos e os novos que conquistamos.

Viva Zumbi!

Zumbi Esporte Clube