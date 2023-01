Copinha: Contra o Nacional-SP, Remo disputa vaga na terceira fase do torneio

Após passar da fase de grupos pela primeira vez nos últimos 13 anos, o Remo busca continuar fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Simba encara o Nacional-SP nesta sexta-feira (13), às 12h45, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

Quem se classificar enfrenta o vencedor de XV de Piracicaba ou Fortaleza na terceira fase. Este confronto será realizado no mesmo dia, às 16h, no Estádio Rua Javari.

Campanha

O Remo encerrou de forma positiva a primeira fase da Copinha 2023. Na terceira e última rodada da fase de grupos, os azulinos empataram em 1 a 1 contra a equipe do São Caetano e asseguraram a liderança no grupo 31, à frente do Fortaleza.

O resultado deixou o Simba com sete pontos, o suficiente para não ser mais alcançado na primeira fase. Com isso, assim como em 2010 – última vez que os azulinos tinham passado de fase –, a equipe terminou em primeiro da chave.

Destaque

O Remo chega para o mata-mata com um nítido destaque. É o meia Guty, de 19 anos, que já possui propostas para deixar o clube do Baenão. Vale lembrar, como informado pelo diretor das categorias de base do Remo, Marcelo Bentes, ao O Liberal, o jogador recebeu propostas de três clubes e existe uma negociação avançada com uma agremiação.

O jovem já marcou dois golaços na Copinha e até recebeu um comentário do atacante paraense Rony, destaque do Palmeiras.

O adversário

Já o Nacional-SP apenas se garantiu no mata-mata na última rodada do torneio. O clube paulista venceu o Juventude por 3 a 0 na última quarta-feira (11), pelo Grupo 32, e garantiu a vice-liderança da chave. Kauã Pacheco, Carlos Henrique e Davi Menino marcaram os gols do jogo, que foi realizado no próprio Estádio Nicolau Alayon.

Copinha 2023

A Copa São Paulo reúne 128 equipes. Primeiro, elas foram divididas em 32 grupos com quatro times cada. Os dois melhores avançaram para o mata-mata e agora 64 equipes batalham por 32 vagas na terceira fase.

O torneio é reconhecido como o principal envolvendo as categorias de base do futebol brasileiro. Todas as partidas do Leão Azul paraense terão transmissões via FPFTV e YouTube.