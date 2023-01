Nova dupla de zaga do Remo foi rival na briga pelo acesso na Série C 2022; relembre

Primeiro rivais, agora parceiros. Na goleada do Remo sobre o Tesla, no amistoso do último fim de semana, uniu os zagueiros Ícaro e Diego Guerra. Em 2022, por ABC e Botafogo-SP respectivamente, ambos se enfrentaram na Série C do Brasileiro.

No confronto direto, Diego Guerra levou a melhor sobre Ícaro; no final, ambos conquistaram o acesso à Segundona. Agora, ambos defendem a mesma camisa e Ícaro falou sobre essa nova dupla de zaga azulina:

"Já joguei alguns jogos contra o [Diego Guerra]. Sei que é um zagueiro de muita qualidade, com uma saída de bola incrível. A gente vem se entrosando durante os jogos-treino aí para que seja só sucesso para a equipe do Remo", afirmou o defensor.

Antes da estreia no Parazão, o Remo ainda tem mais um amistoso para fazer. No próximo domingo (15), o Leão encara o Caeté, no Baenão, com horário a ser definido. Ícaro valorizou a chance de realizar mais um amistoso, um teste para quando a bola rolar oficialmente:

"É como se fosse um jogo para valer. A gente está encarando isso como três pontos normais de campeonato, para que a gente vá se acostumando com a torcida e com o ambiente de jogo. O grupo tem trabalhado muito bem. Tem se dedicado muito. Fico feliz com o que tenho visto dentro de campo e fora também", concluiu.

O Remo estreia no Campeonato Paraense no dia 21 de janeiro (sábado), às 17h, no Baenão. Acompanhe a cobertura completa do estadual pelo portal OLiberal.com.