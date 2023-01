Em duelo pela segunda fase, Parauapebas perde para o Cruzeiro e está fora da Copinha

O Parauapebas se despediu de forma honrosa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe do sudeste paraense enfrentou o Cruzeiro, em partida da segunda fase da competição. A raposa saiu na frente e cedeu o empate ao Peba, mas acabou levando a classificação ao vencer por 3 a 1, encerrando a trajetória do PFC na Copinha 2023.

Em campo, após o apito inicial, as duas equipes tiveram bons momentos, mas não souberam converter em gols. Os 45 minutos iniciais foram de troca de passes e tentativas de finalizações. Taticamente, o Cruzeiro esteve mais no controle do jogo, teve maior posse de bola e chegou com perigo em mais de uma situação, sobretudo nas bolas aéreas, com a vantagem da altura com Arielson e Pedrão, enquanto o Parauapebas teve algumas escapadas, mas nada tão perigoso.

No fim do primeiro tempo, o atacante Henrique quase abre o placar depois de um belo chute, obrigando o goleiro Edinaldo a fazer uma grande defesa. Aliás, o arqueiro do Peba foi o destaque do primeiro tempo, mostrando bom posicionamento e segurança nas saídas de bola e boa elasticidade nos saltos.

Nos 45 minutos restantes, o Cruzeiro decidiu liquidar a fatura e já começou pressionando a defesa do Parauapebas. Não demorou muito para abrir o placar com Jhosefer, ferindo o ego do Gigante de Aço, que não deixou barato e empatou de pênalti, depois que o goleiro Otávio saiu errado em um ataque adversário. Carlos Patrick passou por ele, mas foi derrubado por Ruan Índio. Ele mesmo cobrou e empatou a partida em 1 a 1.

Quase que em seguida, o Cruzeiro novamente ficou na vantagem, depois que Denílson driblou a defesa e chutou forte para ampliar, enquanto Robert fechou fechou a conta num belo chute de fora da área, dando números finais à partida em 3 a 1. Na próxima fase, o Cruzeiro enfrenta o vencedor de Cuiabá e Capivariano.