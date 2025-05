Botafogo, Cruzeiro, Inter e Red Bull Bragantino avançam e fecham as vagas na Copa do Brasil

Estão definidos os 16 classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, fechando a série de volta da terceira fase, Botafogo, Cruzeiro, Internacional e Red Bull Bragantino carimbaram seus passaportes diante de Capital-DF, Vila Nova-GO, Maracanã-CE e Criciúma. Por participarem da terceira fase, cada time garantiu R$ 2,315 milhões. Quem avançou às oitavas, assegurou outros R$ 3,638 milhões.

Após a goleada na ida por 4 a 0, o Botafogo se deu ao luxo de entrar com o time reserva no Mané Garrincha, em Brasília. O time carioca teve apenas Alex Telles como titular. Sem ritmo de jogo e com pouco entrosamento, viu Rodriguinho marcar um golaço para o Capital, que venceu por 1 a 0, mas nada que colocasse em perigo a classificação do atual campeão brasileiro e da Libertadores.

O Internacional tinha a vantagem mínima sobre o Maracanã e foi até o Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), e sacramentou a classificação com um triunfo por 3 a 0. Alan Patrick, Wesley e Oscar Romero marcaram os gols.

O detalhe da partida foram os pênaltis. Se no Beira-Rio o goleiro Rayr já havia defendido a cobrança de Alan Patrick, neste jogo ele pegou mais dois, novamente do meia colorado, em uma cavadinha, e de Wesley. O jogo ainda teve outro penal, mas Alan Patrick mandou no travessão.

Podendo até perder por um gol de diferença, o Cruzeiro não quis dar chance ao azar e superou o Vila Nova por 3 a 0, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). O destaque da vitória mineira foi Eduardo, autor de dois gols. Jonathan Jesus também balançou as redes, ampliando o agregado para 5 a 0.

Curiosamente, o Palmeiras também avançou pelo placar de 3 a 0, eliminando o Ceará no único confronto entre times da Série A.

Único time a reverter o placar da ida, o Red Bull Bragantino eliminou o Criciúma no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) com uma goleada por 6 a 0 em noite inspirada de Lucas Barbosa, que anotou um hat-trick - três gols. Depois da derrota por 1 a 0 em Santa Catarina, o time paulista reverteu a vantagem ainda na primeira etapa, com gols de pênalti de Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. No segundo tempo, Lucas Barbosa completou a noite mágica com mais dois gols, ambos de cabeça. Thiago Borbas também balançou as redes duas vezes.

As oitavas serão disputadas também em jogos de ida e volta e sem vantagem no gol fora. O time que tiver o maior saldo de gols agregado avança às quartas. Os confrontos vão ser definidos através de sorteio na sede da CBF e os duelos acontecerão nas semanas dos dias 30 de julho e 7 de agosto. O sorteio, com pote único, ainda não tem data definida.