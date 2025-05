Paysandu vira lanterna isolado da Série B após vitória do Amazonas sobre o Operário

O que era ruim, ficou ainda pior. O Paysandu agora ocupa sozinho a última posição da Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação veio na noite deste domingo (25), após a vitória do Amazonas por 2 a 0 sobre o Operário, em Manaus. Com o resultado, o time manauara deixou o Z4 e de quebra empurrou o Papão para a lanterna isolada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Mais cedo, o Paysandu havia perdido de virada por 3 a 1 para o Novorizontino, fora de casa, e ficou com apenas 4 pontos em nove rodadas — são quatro empates e cinco derrotas até aqui, além de um saldo negativo de sete gols (cinco marcados e 12 sofridos).

A esperança bicolor era que o Amazonas não vencesse, mas o resultado positivo dos amazonenses complicou ainda mais a situação do time paraense, que segue sem vitórias na Série B. Agora, Paysandu (4 pontos), Botafogo-SP (5), Criciúma (6) e Athletic (6) formam a zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Paysandu será na segunda-feira (6), contra o Criciúma, em Belém. O duelo, válido pela 10ª rodada, reúne dois times que estão no Z4 e precisam desesperadamente de uma vitória para tentar reagir na competição. Até lá, o Papão terá a semana inteira para treinar e buscar corrigir os erros.