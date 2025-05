Unión Española x San José: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/05) pela Sudamericana

Unión Española x GV San José disputam hoje, quinta-feira (29/05), a 6° rodada da Copa Sudamericana 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de La Florida, no Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Unión Española x San José ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Unión Española é o lanterna do Grupo F da Copa Sulamericana, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 3 derrotas, 2 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o GV San José ocupa a 3° posição do mesmo grupo e acumula um total de 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 11 gols sofridos.

Unión Española e Gualberto Villarroel San José empataram por 1 a 1 durante a primeira rodada da Copa Sudamericana.

Unión Española x Gualberto Villarroel San José: prováveis escalações

Unión Española: Sem informações

Gualberto Villarroel Club San José: Sem informações

FICHA TÉCNICA

Unión Española x Club Gualberto Villarroel Club San José

Copa Sulamericana

Local: Estádio Municipal de La Florida, no Chile

Data/Horário: 29 de maio de 2025, 21h30