Fluminense x Once Caldas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/05) pela Sudamericana

Fluminense x Once Caldas disputam hoje, quinta-feira (29/05), a 6° rodada da Copa Sudamericana 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Once Caldas ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Once Caldas lidera o Grupo F da Copa Sulamericana e soma um total de 4 vitórias, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Fluminense é o vice-líder do mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols marcados e 2 gols sofridos.

O Fluminense venceu o Once Caldas por 1 a 0 durante a primeira rodada da Copa Sudamericana.

Fluminense x Once Caldas: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Fuentes; Hércules, Martinelli e Ganso (Lima); Arias, Serna (Keno) e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett e Juan Pablo Patiño; Mateo García, Iván Rojas e Alejandro García; Michael Barrios, Mateo Zuleta e Dayro Moreno. Técnico: Dario Herrera.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Once Caldas

Copa Sulamericana

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de maio de 2025, 21h30