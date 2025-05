Tuna bate Cresspo-DF nos pênaltis e avança à segunda fase da Copa do Brasil Feminina

Apesar da eliminação na Série A3 do Campeonato Brasileiro, o futebol feminino da Tuna segue vivo em outra competição nacional. As meninas da Águia do Souza venceram o Cresspom-DF, nos pênaltis, na última quinta-feira (29), e avançaram à próxima fase da Copa do Brasil Feminina. A partida foi realizada no estádio do Souza, em Belém.

No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1. O gol cruzmaltino foi marcado pela atacante paraense Lora Soure, uma lenda do futebol no estádio. Na disputa por pênaltis, as meninas do Souza levaram a melhor, vencendo por 4 a 2.

Na segunda fase da Copa do Brasil Feminina, as 16 equipes classificadas da primeira fase enfrentarão outros 16 times que disputam a Série A2 do Brasileirão e já estavam garantidos nesta etapa do torneio. Agora, além da Tuna, Remo e Paysandu serão os outros representantes paraenses na competição.

A CBF sorteará os confrontos da segunda fase no dia 2 de junho. Assim como na terceira fase, os jogos serão em partida única.

Campanha ruim na Série A3

Apesar do título paraense conquistado no final do ano passado, a Tuna começou decepcionando na temporada de 2025, com uma campanha abaixo do esperado na Série A3 do Brasileirão Feminino, a terceira divisão. Na primeira fase, a Lusa conseguiu se classificar em segundo lugar em um grupo que tinha Ypiranga-AP, São Raimundo-RR e Manaus-AM. No entanto, no primeiro mata-mata, a Águia Guerreira foi eliminada pelo Atlético-PI, com um placar agregado de 7 a 2.