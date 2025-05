Atlético-GO x Goiás: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/05) pela Série B

Atlético-GO x Goiás disputam hoje, sábado (31/05), a 10° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético GO x Goiás ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Goiás lidera a Série B e acumula um total de 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 5 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já o Atlético soma 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Atlético (GO) x Goiás: prováveis escalações

Atlético: Vladimir; Raí, Alix, M. Felipe, Conrado; Rhaldney, Luizão; Robert, Pottker, Marcelinho; Lima.

Goiás: Tadeu; Caito, Messias, Ribeiro, Lepo; Marcão, Gava; Welliton, Juninho, Junqueira e Ramon.

FICHA TÉCNICA

Atlético x Goiás

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 31 de maio de 2025, 18h30