Adversário do Remo, CRB possui no elenco jogadores ex-Paysandu; veja quem são

O Remo pega o CRB-AL no próximo domingo (1º), às 18h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 10ª rodada da Série B. A partida é de “6 pontos”, já que, que os dois times estão próximos na tabela. A equipe nordestina possui no elenco alguns jogadores velhos conhecidos do torcedor paraense e que tiveram passagens pelo Paysandu, além de equipes do interior do Estado.

O Leão Azul é o atual vice-líder da Série B com 17 pontos, porém, a diferença do segundo colocado para o CRB (oitavo), é de apenas dois pontos e isso faz a partida ganhar um peso na rodada. A equipe do CRB possui no elenco três atletas que já passaram pelo futebol paraense.

Ex-jogadores do Paysandu que atuam no CRB

O zagueiro Fábio Alemão, que pertence ao CRB, já atuou pelo Paysandu. O jogador esteve em Belém atuando pelo Papão nas temporadas 2018 e 2019, por empréstimo junto ao Internacional-RS. Foram apenas seis jogos com a camisa alviceleste. O defensor está na sua terceira temporada no clube nordestino, porém, nesse momento o jogador está machucado.

Zagueiro Fábio Alemão em sua apresentação na Curuzu (Jorge Luiz/Paysandu)

Lateral-direito Hayner, de 29 anos, defendeu as cores do Paysandu em 2017, após empréstimo junto ao Bahia-BA. O atleta fez 21 jogos pelo Papão, marcou um gol e foi campeão do Parazão.

Hayner levantou a taça do Parazão pelo Paysandu (Fernando Torres/ Paysandu)

Outro lateral-direito que jogou no futebol paraense foi Mateus Pureza. O jovem de 21 anos defendeu o Santos de Moju, pela Segundinha do Parazão, na temporada de 2021. Foram quatro partidas e um gol marcado pela equipe paraense.

Matheus Pureza defendeu o Santos de Muju (Divulgação)

CRB e Remo duelam às 18h do próximo domingo (1º) e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal +.