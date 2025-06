'Fiquei decepcionado com o homem', diz presidente do Remo sobre saída de Daniel Paulista

O fim de semana foi bastante movimentado para o Remo. Às vésperas do duelo contra o Operário-PR, em casa, o Leão Azul perdeu o treinador Daniel Paulista, que acertou com o Sport-PE. Após a vitória sobre o Fantasma, o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, comentou sobre a saída do técnico e afirmou ter ficado "decepcionado com o homem".

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Eu vou falar uma coisa com toda sinceridade, o Daniel já passou", disse o presidente azulino em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+. "Fiquei decepcionado com o homem, porque tinha conversado com ele no dia anterior e ele disse que não havia nenhuma possibilidade [de saída]. Tinha, inclusive, pago o bicho do campeonato para ele, e ele disse que não havia a mínima possibilidade", contou Tonhão.

Segundo o dirigente, ainda na sexta-feira (6), o treinador saiu com Marcos Braz, almoçaram juntos e, nas conversas, Daniel garantiu que permaneceria no Leão Azul. Contudo, ao final do dia, o técnico comunicou sua saída.

VEJA MAIS

"Para a minha surpresa, no meio da tarde, o presidente do Sport tentou fazer uma ligação para mim. Desconfiei e liguei para o Daniel. Ele me disse que tinha aceitado, pediu desculpas, e eu disse: 'então, segue o teu rumo que eu vou seguir o meu'. Mas, realmente, ele poderia ter agido de outra forma", relatou o presidente.

Com isso, a equipe foi para o duelo contra o Fantasma sem treinador efetivo, sob o comando do auxiliar Fábio Garcia, e venceu de virada por 2 a 1. Agora, o Remo está no mercado em busca de um substituto para Daniel Paulista.

Marcos Braz, executivo do clube, afirmou que até a próxima quarta-feira o novo técnico deve ser anunciado. Na entrevista, Tonhão disse que o dirigente viajará a São Paulo para "fazer alguns contatos" nesta semana e definir o substituto.

"Ele viaja para São Paulo, vai fazer alguns contatos e, logicamente, sempre conversando comigo", afirmou Tonhão.

Vivendo boa fase na Série B, o Remo chegou à quinta colocação na tabela, com 20 pontos. Além de um novo treinador, o presidente do Leão Azul revelou que "é possível" que o clube contrate mais reforços ainda nessa janela, que fecha terça-feira (10). Na próxima rodada, a equipe encara o Athletico-PR, no sábado (14), fora de casa.