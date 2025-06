Série B: Resultados da noite desta segunda-feira (6) complicam ainda mais o Paysandu

Os resultados da noite desta segunda-feira foram duros para o Paysandu. No estádio Heriberto Hulse, o Criciúma venceu o Vila Nova por 1 a 0, em jogo que marcou a estreia do atacante Nicolas. No Carlos Zamith, foi a vez do Amazonas bater o Athletic pelo mesmo placar. As vitórias fizeram os dois times abrirem vantagem sobre o Papão, que continua na lanterna da Série B com apenas quatro pontos somados em onze jogos e sem nenhuma vitória no campeonato.

Com os três pontos, o Criciúma chegou a 12 e ocupa a 15ª posição na tabela. Já o Amazonas foi a 10 pontos e está em 18º. O Athletic, derrotado em Manaus, permanece com seis pontos na 19ª colocação. É o único adversário que o Papão ainda pode ultrapassar na próxima rodada. O Botafogo de Ribeirão Preto, com quem o Paysandu terá confronto direto em Belém, empatou com o Coritiba na sexta-feira e também tem 10 pontos, estando em 17º; mesmo se o time paraense vencer, não o alcança.

O cenário é preocupante. O Volta Redonda, primeiro fora da zona de rebaixamento, também tem 10 pontos. A distância mínima entre o Paysandu e a salvação, portanto, já é de seis pontos. E como os times acima seguem pontuando, o sufoco bicolor tende a aumentar.

A situação escancara a urgência por uma reação. O clube, que hoje apresentou Claudinei Oliveira como novo técnico, soma quatro empates e sete derrotas, números que colocam o time como o pior desempenho da Série B até aqui. Contra o Botafogo (SP), na Curuzu, o Paysandu terá mais uma chance de buscar sua primeira vitória. Mas mesmo que ela venha, o time seguirá na zona de rebaixamento por, no mínimo, mais uma rodada.