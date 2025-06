Paysandu anuncia a contratação de atacante que estava jogando a Série A

No último dia da janela de transferência, o Paysandu anunciou a contratação do atacante Maurício Garcez, de 28 anos e que estava na Série A do Brasileirão pela equipe do Juventude-RS. Garcez chega ao Paysandu em um momento delicado do clube na Série B, em que a equipe bicolor se encontra na lanterna da Segundona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Maurício Garcez é natural de Chapadinha (MA) e acumula passagens por vários clubes, como o Maranhão-MA, Ferroviário-CE, Juventude-MA, Brusque-SC, Coritiba-PR, Avaí-RS, além do Juventude-RS e ter atuado na Bulgária, defendendo o CSKA Sofia. O atacante chega para um setor bastante carente do Paysandu na Série B. O Papão é o dono do pior ataque da Segunda Divisão, além de se encontrar em uma situação difícil na tabela.

VEJA MAIS

Em seu último clube, o Juventude-RS, Maurício Garcez realizou três partidas, todas elas na Série A do Campeonato Brasileiro, além de ter feito quatro jogos pelo Avaí-SC, ainda pelo Campeonato Catarinense. Na temporada passada fez 48 jogos pelo clube de Santa Catarina (SC), balançou as redes nove vezes e deu três assistências.

FICHA TÉCNICA

Nome: Maurício Garcez de Jesus

Nascimento: 16/03/1997

Naturalidade: Chapadinha (MA)

Altura: 1,83 m

Peso: 73 kg

Posição: atacante