Thiago Heleno deve estrear pelo Paysandu contra o Remo; entenda

O nome do atleta Thiago Heleno já consta no Boletim Informativo Diário (BID) do Paysandu, e ele poderá atuar com a camisa do time bicolor a partir do dia 21 de junho, no clássico contra o Remo. Apesar de estar apto fisicamente, o defensor não poderá ajudar o Papão na partida contra o Botafogo-SP, pois ainda precisa cumprir mais um jogo de suspensão.

O jogador foi suspenso no ano passado e, como não foi inscrito em nenhuma competição da CBF pelo Athletico-PR nesta temporada, precisa cumprir essa punição. O técnico Claudinei Oliveira deve contar com o atleta a partir do clássico Re-PA, válido pela 13ª rodada da Série B.

"Eu fui suspenso ano passado, né? Acabei pegando dois jogos, cumpri um e falta mais um. Então, seria nesse próximo jogo. Mas como nesse jogo eu já não ia participar mesmo, vai dar certo para a gente, para eu estar aí na outra semana para ajudar a equipe", explicou Thiago.

No Paysandu, Thiago chega para comandar a defesa, que conta com jogadores como Luan Freitas, Maurício Antônio, Novillo, Quintana e Lucca, e promete dedicação para ajudar os bicolores a melhorar sua posição na Série B.