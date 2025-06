Ministério Público cria grupo de trabalho para fiscalizar eventos esportivos no Pará

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instituiu um novo grupo de trabalho voltado à fiscalização do futebol profissional e de grandes eventos esportivos e culturais no estado. A criação do Grupo de Atuação Especial do Futebol Profissional e Grandes Eventos (GAEFGE).

O objetivo do grupo é monitorar e combater irregularidades relacionadas à realização de partidas de futebol profissional e outros eventos de grande porte, atuando em áreas como segurança, direitos do consumidor, serviços públicos, infância e juventude, patrimônio público e mobilidade urbana.

A medida pode impactar diretamente o dia a dia de clubes de futebol, organizadores de eventos e federações esportivas, que passam a ter a atuação do MPPA mais presente em aspectos como estrutura dos estádios, segurança das torcidas, acessibilidade e cumprimento de normas legais.

O GAEFGE também será responsável por elaborar, todos os anos, um plano de atividades com ações voltadas para diferentes eixos de fiscalização, incluindo a relação com clubes, torcidas organizadas, federações e promotores de eventos. A ideia, segundo o MP, é garantir maior controle e qualidade na realização dos jogos e eventos de grande porte.